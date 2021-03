Le parole del primario dell'ospedale Sacco di Milano

AstraZeneca, Massimo Galli : «Stop alla campagna farà molti più danni»

: «Stop alla campagna farà molti più danni» Il professore Massimo Galli: « Sospensione di AstraZeneca spaventa la gente».

spaventa la gente». Il ricordo di quanto accaduto nel 2014 con il vaccino anti influenzale.

Massimo Galli, primario del Dipartimento di malattie infettive del Sacco di Milano, intervenuto ad Agorà, su Raitre, ha affermato: «Lo stop della campagna vaccinale farà molti più danni di quanti possano fare le vaccinazioni». Il riferimento è il problema relativo al vaccino di AstraZeneca.

«In una situazione in cui dobbiamo vaccinare tutti il prima possibile per evitare che la gente muoia – ha spiegato Galli – lo stop non farà per niente bene al vaccino in questione e ad una organizzazione che fatica a decollare per mancanza di dosi più che altro per carenza di vaccino e la macchina non è ancora completamente oliata. Vaccinare è la nostra unica, vera strada per uscire da questo periodo che si fa sempre più lungo».

«Mi sembra un po’ di rivivere il 2014 – ha ricordato Galli – quando fu ritirato un lotto di vaccino anti -influenzale e il risultato fu che i tre decessi in qualche modo associati si rivelarono indipendenti dal vaccino, a fronte del minimo storico di vaccinati, con più morti per le conseguenze dell’influenza. Quando mi ricordo questa cosa, mi vengono un po’ i brividi, benissimo la prudenza e verificare però, ahimè, provvedimenti di questo tipo mettono la gente in apprensione. Già il vaccino in questione è, diciamo così, chiacchierato. E questa cosa sicuramente non gli farà per niente bene».