Il carico sarà recuperato il 24 marzo

Astrazeneca, salta l’invio delle dosi del vaccino in Italia.

Il carico sarà recuperato il prossimo 24 marzo.

In Sicilia oltre 16mila vaccini somministrati.

L’invio delle dosi del vaccino di AstraZeneca in Italia è slittato per questa settimana. Giovedì scorso, infatti, l’arrivo di 134mila dosi del farmaco nel nostro Paese è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi.

Come precisato dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo, con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino, il carico sarà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145 mila dosi ancora previste per quel giorno: saranno recapitate in totale 279mila dosi.

Stando a fonti commissariali, non ci sarà un impatto sulla campagna vaccinale con AstraZeneca e le Regioni stanno progressivamente riassorbendo il gap dovuto alla sospensione. Questo pomeriggio, invece, è previsto l’arrivo di un nuovo carico di dosi del vaccino di Moderna.

Intanto, in Sicilia, sono oltre 16mila i vaccini somministrati. Si tratta di un dato parziale, aggiornato a ieri sera, quando erano ancora in attività alcuni Centri vaccinali.

Nello specifico sono state inoculate: 14.418 dosi di Pfizer, 754 di Moderna e 983 di Astrazeneca. Come è noto, la somministrazione di quest’ultimo è ripresa, in tutta Italia, dalle 15 di ieri, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco. Lo ha riferito la Regione Siciliana.