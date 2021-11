Le parole del presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS)

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), a SkyTG24, a proposito della campagna vaccinale per la fascia 5 – 11 anni, ha affermato: “Entro Natale credo sia un’ipotesi ragionevole”.

“Credo che l’EMA – ha aggiunto Locatelli – possa arrivare ad una valutazione e ad una approvazione entro fine mese-prima metà di dicembre. A quel punto lì potremo partire”. E sulla sicurezza: “Smarchiamo subito il concetto molto chiaramente, è assolutamente un vaccino sicuro, non a caso ha ricevuto l’immediata approvazione sia dalla FDA sia dal CDC“.

Locatelli ha anche detto: “Quando saranno approvati in Italia, e conseguentemente prima in Europa, dovrà essere anche una scelta nel nostro Paese: in parte i bambini vanno pure protetti dalle, seppur rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid, anche per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale. Credo che siano buonissime ragioni per vaccinare i bambini“.

A proposito della possibilità dell’abbassamento dell’età per la somministrazione della terza dose: “è un’ipotesi considerabile e plausibile, vedremo di cadenzarla con una tempistica opportuna, tuttavia al momento credo che l’attenzione vada concentrata e focalizzata sull’offrire la dose booster agli ultra sessantenni, ai fragili e a coloro che hanno ricevuto il vaccino J&J“.

Infine, c’è un rischio di pandemia di non vaccinati anche in Italia. Per Locatelli sì perché “la maggior parte di chi si infetta sono persone non vaccinate”. Un pericolo che potrebbe esserci anche in Italia “perché, ovviamente, la circolazione virale è presente anche nel nostro Paese”.