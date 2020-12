“Vaccino Covid19 con immunità prolungata”, l’annuncio di Moderna

04/12/2020

Moderna: «Il vaccino anti Covid-19 può avere una immunità prolungata». Moderna ha anche annunciato 100 – 120 milioni di dosi di vaccino nel primo trimestre del 2021. Moderna, azienda farmaceutica statunitense, ha assicurato che il vaccino sviluppato contro il Covid-19 garantisce un’immunità prolungata e prevede la distribuzione di 20 milioni di dosi negli USA già quest’anno. Invece, le dosi previste per il primo trimestre dell’anno prossimo sono comprese nel totale che la società intende produrre a livello globale nel 2021: 500 milioni – 1 miliardo. Inoltre, stando agli studi dell’Istituto nazionale statunitense di allergie e malattie infettive, i partecipanti alle prime fasi degli studi clinici del vaccino hanno mantenuto «alti livelli di anticorpi neutralizzanti» per tre mesi dopo il primo vaccino e due mesi dopo il secondo. Lo studio ha rilevato, come accennato, che il vaccino ha «il potenziale per fornire un’immunità duratura» al coronavirus, senza causare effetti collaterali importanti dopo due mesi. Nel dettaglio, come riportato in una lettera di Moderna all’editore del New England Journal of Medicine, «i dati dimostrano che al giorno 119 (3 mesi dopo la somministrazione della seconda dose di 100 mg), i livelli di anticorpi leganti e neutralizzanti rimangono elevati in tutti i partecipanti, con risultati coerenti in tutte le fasce d’età». Da rimarcare che queste buone notizie da Moderna arrivano mentre Pfizer ha comunicato che non potrà distribuire, come precedentemente promesso, le 100 milioni di dose previste entro la fine dell’anno ma la metà.

