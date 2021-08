I risultati di uno studio israeliano

Secondo uno studio multicentrico israeliano condotto dalla prof.ssa Zohar Habot-Wilner del Sourasky Medical Center di Tel Aviv, il vaccino contro il coronavirus di Pfizer potrebbe essere collegato a una forma di infiammazione oculare chiamata uveite.

La ricerca è stata condotta presso il Rambam Health Care Campus, il Galilee Medical Center, il Shaare Zedek Medical Center, lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, il Kaplan Medical Center e il Sourasky. È stato accettato per la pubblicazione sulla rivista di oftalmologia Retina.

Habot-Wilner, capo del Servizio Uveite dell’ospedale, ha scoperto che 21 persone, che avevano ricevuto due iniezioni del vaccino di Pfizer, hanno sviluppato l’uveite da uno a 14 giorni dopo aver ricevuto la prima iniezione o da un giorno a un mese dopo la seconda.

Ventuno persone hanno sviluppato l’uveite anteriore e due hanno sviluppato la sindrome da punti bianchi evanescenti multipli (MEWDS).

«Tutti i pazienti nello studio hanno soddisfatto i criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità che associano l’insorgenza dell’uveite alla vaccinazione», ha affermato la dott.ssa Habot-Wilner. «Questo lasso di tempo è coerente con altri rapporti di uveite a seguito di vari vaccini», ha aggiunto.

L’esperta ha spiegato che tutti i pazienti che avevano altre malattie sistemiche, correlate potenzialmente all’uveite, erano sotto controllo prima della vaccinazione. Inoltre, nessuno dei pazienti ha avuto cambiamenti nei trattamenti sistemici per almeno sei mesi prima di ricevere le dosi. Otto dei pazienti avevano una precedente storia di uveite ma non meno di 1-15 anni prima.

In particolare, la maggior parte dei casi è stata lieve – solo tre erano gravi – e tutti i casi di uveite anteriore sono stati trattati con corticosteroidi topici e colliri per la dilatazione della pupilla. I casi MEWDS non sono stati affrontati.

«Solo un caso è peggiorato dopo aver ricevuto la seconda dose», ha detto la dott.ssa Habot-Wilner ma ha affermato che con un trattamento appropriato la malattia si è risolta anche per quell’individuo.

«Un esame alla fine del periodo di follow-up ha rilevato che in tutti gli occhi l’acuità visiva è migliorata e la malattia è stata completamente risolta», ha affermato la studiosa.

«La conclusione è che consiglio di vaccinarsi per le persone con o senza una storia di uveite», ha sottolineato la dott.ssa Habot-Wilner. Ma ha anche detto che, se le persone dovessero sperimentare un attacco di uveite dopo aver preso il vaccino, dovrebbero sottoporsi a un buon esame oculare ed essere trattate in modo appropriato. E se l’uveite si dovesse verificare dopo la prima dose, dovrebbero comunque ricevere la seconda.

La ricercatrice ha rimarcato che lo sviluppo di uveite dalla vaccinazione in generale è «abbastanza raro» ma l’infiammazione degli occhi è stata associata ad altri vaccini. Fonte: Jpost.com.