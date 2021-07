Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica

Il vaccino anti Covid-19 a dose singola di Johnson e Johnson è efficace contro la variante Delta, molto contagiosa, con una risposta immunitaria della durata di almeno 8 mesi.

Lo ha affermato ieri, giovedì 1 luglio, la stessa azienda farmaceutica statunitense tramite un comunicato.

I ricercatori, infatti, hanno scoperto che gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario nel sangue di 8 persone vaccinate con J&J hanno neutralizzato efficacemente il ceppo Delta, identificato per la prima volta in India.

Un secondo studio con 20 pazienti vaccinati presso il Beth Israel Medical Center di Boston ha restituito risultati simili.

I dati sono stati inviati a bioRxiv, un sito online gratuito per studi pre-print scientifici inediti, in cui gli autori «sono in grado di rendere immediatamente disponibili i loro risultati alla comunità scientifica e ricevere feedback sulle bozze dei manoscritti prima che vengano inviati alle riviste».

«Riteniamo che il nostro vaccino offra una protezione duratura contro il Covid-19 e susciti un’attività neutralizzante contro la variante Delta», ha affermato Paul Stoffels, direttore scientifico di J&J.

Mathai Mammen, capo della Janssen Research & Development presso Johnson & Johnson, ha affermato che i dati «per gli 8 mesi studiati finora» mostrano che il vaccino a iniezione singola di J&J «genera una forte risposta anticorpale neutralizzante che non diminuisce; piuttosto, osserviamo un miglioramento nel tempo».