la denuncia dei sindacati

“A rischio i pasti dei degenti dell’Asp di Palermo“: così esordiscono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs.

I lavoratori di Nuova Cucina Siciliana da due mesi non percepiscono stipendio a fronte dei loro colleghi dipendenti dell’azienda La Cascina Global Service che hanno percepito regolarmente le retribuzioni.

“Le due Aziende, in ATI, forniscono il servizio di pasti veicolato per l’ASP di Palermo – affermano i tre segretari Generali di Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia, rispettivamente nell’ordine Giuseppe Aiello, Mimma Calabrò e Marianna Flauto – abbiamo sollecitato il pagamento di quanto spettante ai lavoratori della Nuova Cucina Siciliana, chiedendo al contempo all’Azienda capogruppo di sostituirsi nel pagamento in solido”.

“Inoltre – aggiungono i tre segretari – abbiamo dovuto attivare la procedura di raffreddamento e di conciliazione trattandosi di servizio pubblico, visto il mancato riscontro alle nostre richieste in favore del lavoratori. Frattanto, durante l’esame congiunto svoltosi giovedì scorso, abbiamo invitato le rispettive aziende ognuna per la propria competenza ad una riflessione con senso di responsabilità, affinché vengano corrisposti immediatamente gli stipendi.

E’ altresì emerso che le motivazioni dei ritardi da parte di Nuova Cucina Siciliana sarebbero dovute a questioni interne alle due aziende, fermo restando che per i sindacati al momento ne stanno pagando le conseguenze solo i lavoratori.

Ci attiveremo con tutte le procedure a tutela di questi lavoratori – concludono i sindacati – visto che il verbale di esame congiunto si è concluso con esito negativo, i lavoratori preannunciano uno sciopero nei prossimi giorni dinnanzi la Prefettura di Palermo”.

I lavoratori senza stipendio da due mesi si trovano in grandissima difficoltà e sperano di riuscire ad ottenere risposte in merito al loro futuro occupazionale. Per questo motivo hanno preannunciato lo sciopero, una situazione che potrebbe portare all’interruzione dell’erogazione del servizio a favore dei degenti dell’Asp di Palermo.

E’ massimo l’impegno dei sindacati per tutelare i lavoratori.