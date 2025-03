Aveva 44 anni

Ha lottato fino all’ultimo contro un brutto male. La comunità di Montelepre piange la scomparsa di Francesca Geloso di 44 anni: una donna solare, determinata e con un’energia contagiosa. Amici e parenti si ritroveranno oggi 10 marzo, per l’ultimo saluto alle 11.30 presso la chiesa di Sant’Ernesto in via Campolo a Palermo. Cresciuta a Montelepre, Francesca si era trasferita a Palermo da diversi anni con il marito Salvo Piediscalzi, noto imprenditore nel settore della grande distribuzione. Francesca è rimasta sempre molto legata alle sue radici, spesso tornava in paese per trovare i suoi genitori, suoceri, parenti e gli amici di una vita.

Sedici giorni di ricovero

Francesca lascia due figli: una bambina di nove anni e una bimbo di poco più di tre. Da ieri, la camera ardente allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove si è spenta dopo 16 giorni di ricovero.

Donna solare, intelligente e generosa, era molto amata dalla comunità di Montelepre. La sua bontà d’animo era evidente anche nella scelta di rimandare l’inizio delle cure per il tumore al seno scoperto nei primi mesi della gravidanza del suo secondogenito, per permettere al piccolo di venire al mondo.

Il cordoglio

Innumerevoli i messaggi di vicinanza e affetto rivolti al marito Salvo, ai genitori e ai suoigeri Gaetano e Maria: “Cara Francesca, ogni giorno e ogni momento ti penso. Non ho voluto disturbare i tuoi genitori telefonicamente, ma ci siamo sentiti di recente e so quanto ti sono stati vicini, soprattutto negli ultimi tempi. Sentire questa triste notizia mi addolora immensamente, non riesco a darmi pace come il destino sia così crudele. Sei stata una Grande Mamma. Hai affrontato la sofferenza con coraggio e forza, senza mai arrenderti, per amore dei tuoi figli, dei tuoi genitori, di tuo marito e di tutti noi che ti abbiamo vista crescere. Ora, dal cielo, guida le tue dolci creature, i tuoi bambini, e dona pace ai tuoi genitori, a tuo marito, ai tuoi suoceri e a tutti coloro che ti hanno , abbiamo, voluto bene. Ti voglio ricordare sempre così con il tuo sorriso. Riposa in pace, che il Signore ti accolga nel Suo amore eterno. Ciao, Francesca” ha scritto Giovanni Giacomo.

"Una perdita che ci lascia sconvolti. La scomparsa di Francesca Geloso, donna, giovane mamma e moglie esemplare , ci colpisce profondamente lasciandoci senza parole. Ci stringiamo con tutto l'amore possibile, alle famiglie Piediscalzi – Geloso . In questo triste momento siamo una comunità, una sola grande famiglia avvolta nel dolore. In segno di lutto l'Amministrazione Comunale annulla tutti gli eventi previsti per oggi 8 marzo. Ciao Francesca, che la terra ti sia lieve" ha scritto il primo cittadino di Montelepre, Giuseppe Terranova.