E’ accaduto questa mattina, aerei atterrati a Birgi e Fontanarossa

A causa del maltempo questa mattina sono stati dirottati tre voli che dovevano atterrare allo scalo “Falcone-Borsellino” di Palermo. Il volo Bologna-Palermo della Ryanair delle 7.55 è stato dirottato nello scalo Fontanarossa di Catania. I passeggeri torneranno a Palermo in pullman. Sempre a Catania è stato dirottato il volo Ryanair da Milano delle 8.10 a Palermo. Anche questi passeggeri saranno riprotetti con i pullman. Infine a Trapani è stato dirottato il volo sempre Ryanair proveniente da Siviglia delle 9.15. Lo comunica la Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano attraverso i canali social.

Da ieri i primi disagi

Già ieri si erano verificati simili problemi. Due voli sono stati dirottati dall’aeroporto Falcone-Borsellino allo scalo Fontanarossa a causa sempre del maltempo. Si è trattato di due voli Volotea, uno da Venezia e l’altro da Napoli. Il volo Ryanair da Roma, invece, ha atterrato con circa due ore di ritardo. Ma la scia del maltempo si era già fatta sentire da giovedì pomeriggio per un volo Ryanair proveniente da Verona che sarebbe dovuto atterrare a Palermo poco prima delle 18,30. Durante le fasi di avvicinamento alla pista il volo FR 4915 della compagnia Ryanair proveniente da Verona è entrato in una turbolenza. In quel momento sulla città di Palermo si stava abbattendo un forte temporale di pioggia e grandine a seconda delle aree della stessa città.

Tempesta di fulmini

Dentro la turbolenza si è scatenata una tempesta di fulmini e uno di questi ha colpito la carlinga dell’aereo. Il velivolo non ha subito alcun danno perché il sistema parafulmini ha funzionato correttamente disperdendo l’energia accumulata. Il pilota ha, però, prudenzialmente, interrotto la discesa verso l’aeroporto ed abbandonato l’avvicinamento alla pista.

Tanta paura

Nonostante l’assenza di danni a bordo i circa 100 passeggeri hanno vissuto momenti di vero e proprio panico avendo avvertito il colpo e notato l’interruzione della discesa. Anche per questo il comandante ha deciso di evitare di riprovare la discesa in condizioni meteo complicate ed ha chiesto l’autorizzazione per atterrare a Catania.