Morto a Palermo

La vittima dell’aggressione di via Roma era di Comiso, (RG), si chiamava David Salvatore Petriglieri, aveva 48 anni. Ora la polizia è alla ricerca di due uomini di origine straniera considerati responsabili della sua morte.

L’uomo ha battuto la testa al suolo

È morto due giorni fa (giovedì 30 giugno 2022) al Policlinico, dove era stato ricoverato lunedì al termine di una caduta nella quale aveva battuto pesantemente la testa al suolo. Una caduta frutto di una lite con due nordafricani, che ora sono ricercati dalla polizia, che indaga sul caso. Si legge sul Giornale di Sicilia.

Conosciuto a Comiso

Petriglieri era molto conosciuto a Comiso, aveva gestito alcuni anni fa un bar, divenuto luogo di ritrovo per giovani. Anche sui social molti hanno esternato messaggi di cordoglio. In passato era stato accusato di furto di liquori o di uno scippo a una turista, ma si tratta di vicende che risalgono a più di 15 anni fa. L’aggressione davanti al Lidl

Secondo quanto era stato ricostruito, era stato aggredito davanti alla Lidl di via Roma a Palermo nel corso di una lite. Diversi schiaffi e pugni che lo avevano fatto cadere sbattendo con violenza la testa al suolo. Era rimasto lì per terra. La corsa in ospedale, il ricovero all’ospedale Policlinico e un delicato intervento chirurgico per una grave emorragia cerebrale.

Morto dopo tre giorni

A distanza di 72 ore David Salvatore Petriglieri, di 48 anni, è morto. Le ferite provocate dall’aggressione erano molto profonde e avevano creato gravi danni al cervello. Le indagini sull’aggressione sono condotte dalla polizia. Si sta cercando di capire anche i motivi della lite che hanno portato al ferimento risultato fatale per l’uomo che aveva precedenti di polizia per furto.