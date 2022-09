Alimenti non tracciati e senza etichette, maxi sequestro nel Palermitano

28/09/2022

Doppia operazione a Palermo della guardia di finanza che si è conclusa con il sequestro oltre due tonnellate di alimenti. Per l’esattezza si tratta di 2 tonnellate di prodotti ortofrutticoli e altri 82 chili di prodotti lattiero caseari. L’attività rientra nell’ambito dei controlli disposti dal comando provinciale della guardia di finanza di Palermo per il contrasto all’abusivismo commerciale.

Intervento a Tommaso Natale

In particolare, in un primo intervento effettuato dai finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano di Palermo a Tommaso Natale è stata individuata un’attività di vendita di frutta e verdura. E’ stato accertato che il titolare esercitava il commercio su area pubblica senza la prevista autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco in violazione delle norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.

Per questo motivo le fiamme gialle hanno anzitutto segnalato il trasgressore al Comune di Palermo per la violazione della legge di settore che prevede una pena pecuniaria che va da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro. Inoltre tutto il prodotto in vendita è stato sequestrato per la conseguente confisca per un totale di 2 mila chili. Tutta la merce sequestrata è stata devoluta in beneficienza alla Caritas diocesana e all’istituto ancelle missionarie di Cristo Re di Palermo.

L’intervento a Termini Imerese

In un secondo intervento, effettuato in prossimità dello svincolo autostradale di Termini Imerese, i militari del locale gruppo hanno sottoposto a controllo un’autovettura nel cui bagagliaio sono stati trovati 82 chili di prodotti lattiero caseari, trasportati per la successiva vendita. Ad essere stato riscontrato che non erano adeguatamente o sufficientemente etichettati e privi delle indicazioni minime previste per agevolarne la tracciabilità stabilita dai regolamenti comunitari.

Per questi motivi il conducente del mezzo è stato segnalato all’assessorato regionale delle Attività produttive per la relativa sanzione che va da un minimo di 750 ad un massimo di 4.500 euro. Inoltre si è proceduto al sequestro della merce trasportata. Anche in questa circostanza la merce, dopo una serie di verifiche sulla sua salubrità confermata dai tecnici dell’Asp Veterinario di Termini Imerese, è stata devoluta in beneficienza ad istituti caritatevoli ed associazioni di beneficienza locali.