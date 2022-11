In due giorni rubate tre auto

Allarme furti e microcriminalità nel territorio di Carini. L’escalation di furti preoccupa i residenti per i continui atti contro case e auto.

Negli ultimi giorni sono state prese di mira la via Sant’Anna e la via Sardegna dove, nell’arco di appena due giorni, sono state rubate ben tre autovetture.

L’area è parzialmente video sorvegliata e i carabinieri avrebbero già acquisito le immagini registrate dalle spycam. Per chi vive in quest’area la situazione è insostenibile.

I residenti, viviamo in un incubo

“Ci sentiamo di vivere un incubo perché ogni sera succede qualcosa – affermano i residenti – ci sentiamo abbandonati da tutti, vorremmo maggiore vigilanza e soprattutto che si assicurassero alla giustizia questi balordi che seminano panico e terrore, oltre al danno materiale per tutte le famiglie che di questi tempi fanno fatica a sbarcare il lunario”.

Pare che alcuni residenti di via Sant’Anna e via Sardegna, abbiano anche fornito agli investigatori alcuni dettagli significativi per arrivare all’identificazione dei malviventi che finora sono riusciti ad agire indisturbati, tra cui le due auto con cui si muoverebbe una sospetta gang.

L’allarme lanciato dall’Arciprete

Intanto l’Arciprete di Carini don Giacomo Sgroi si dice preoccupato. “Questi furti uniti a scassi e danneggiamenti vari al patrimonio pubblico e privato alimenta lo sconforto – dice il prelato – come cittadino e come sacerdote mi interrogo su cosa ci sia effettivamente dietro a tutto questo. Tutti ci chiediamo quale disagio possa spingere a gettare la nostra città nella preoccupazione. Sono certo – conclude don Giacomo che le autorità civili e militari sono impegnate quotidianamente ad arginare questo triste fenomeno e a rintracciare i responsabili. Spero che tutto questo finisca presto e che nella nostra città torni la serenità”.

Tanti furti auto anche a Palermo

Anche a Palermo negli ultimi tempi si registrano tantissimi furti d’auto. Per lo più le auto vengono spostate non distante dal luogo dove erano state parcheggiate. Si cerca contattare in qualche modo il proprietario per restituire l’auto dietro il pagamento di una somma di denaro.

A volte le auto vengono rubate per rivendere pezzi di ricambio richiesti dal mercato nero. Non c’è giornata che passa che qualcuno non si presenti nei commissariati o nelle caserme dei carabinieri per segnalare i furti d’auto che sono in forte crescita.