L'allarme della protezione civile

La protezione civile della Regione Siciliana ha diramato un allerta meteo per forti piogge, raffiche di vento intenso e burrasca dalla sera di sabato e per le prossime 24 ore.

“Potrebbero verificarsi esondazioni di corsi d’acqua a valle delle dighe e possibili frane”, si legge nell’avviso della protezione civile.

Le previsioni del tempo

Aumentano le temperature con la pressione che si rafforza ed il sole che si alterna alle nubi in gran parte della Sicilia con possibili piogge. Queste le previsioni meteo nell’isola per la giornata di sabato 9 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in leggero aumento

In aumento le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 15 ed i 21 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 19 a Palermo, 19 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Mentre se ne va una perturbazione ne arriva un’altra. Giornata contraddistinta da un tempo più instabile e piovoso al mattino quindi, dopo una temporanea fase più asciutta e a tratti soleggiata, peggiorerà rapidamente dal Nordovest verso il resto delle regioni in serata e nottata. Nevicate sulle Alpi sopra gli 800 metri circa. I venti si dispongono dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Una perturbazione interessa le nostre regioni soprattutto al mattino quando ci saranno precipitazioni, più moderate su Lazio, Abruzzo e Molise, altrove alternate a schiarite. Nel pomeriggio tenderà a migliorare rapidamente col ritorno del sole dappertutto. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali aumenti in presenza di un maggior soleggiamento.

Sud e Sicilia. Una perturbazione atlantica attraversa le nostre regioni nel corso del mattino con precipitazioni anche moderate su Campania, Basilicata e Puglia, più deboli altrove. Nel corso del pomeriggio migliorerà rapidamente col ritorno del sole che si alternerà a locali piovaschi o ancora temporali in Campania. Venti dai quadranti meridionali. Temperature in contenuta diminuzione. Mari mossi.

Domenica 10 marzo

La pressione diminuisce in Sicilia favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti tesi meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Un’intensa perturbazione atlantica raggiuge le nostre regioni provocando un diffuso peggioramento del tempo su tutte le regioni dove sono attese precipitazioni anche piuttosto forti. Nevicherà abbondantemente sulle Alpi sopra i 700-1200 metri. I venti soffieranno intensamente da Scirocco rendendo i mari molto mossi. Le temperature tenderanno a diminuire di qualche grado.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono interessate dal passaggio di un’intensa perturbazione atlantiche pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, meno intenso sulle Marche, più debole su Abruzzo e Molise. Sulla Sardegna dopo una mattinata piovosa tenderà a migliorare gradualmente. Neve sugli Appennini mediamente sopra i 1300 metri. Venti forti di Scirocco.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono in attesa dell’arrivo di una perturbazione per cui la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso irregolarmente nuvoloso o a tratti pure coperto. Non sono attese precipitazioni fino alla tarda serata quando inizierà a piovere in Campania e successivamente anche in Basilicata e Puglia e poi sulla Calabria tirrenica. Clima mite per venti da sud.