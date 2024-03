Massime fino a 20 gradi

L’alta pressione si rafforza con sole ed annuvolamenti. Rimangono stabili le temperature. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 8 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Temperature

Rimangono stabili le temperature nell’isola con valori massimi compresi tra i 14 ed i 20 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni per cui dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo a tratti molto nuvoloso o anche coperto, ma con scarse precipitazioni, nel pomeriggio nubi in aumento al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse in serata, nevose sulle Alpi sotto gli 800 metri. In nottata maltempo su tutte le regioni. Temperature in contenuta diminuzione.

Centro e Sardegna. Si avvicina la prima delle perturbazioni gemelle e così dopo una mattinata che sarà caratterizzata da un cielo poco o parzialmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a peggiorare dalla Sardegna verso il resto delle regioni con precipitazioni via via più diffuse e anche temporalesche in serata e nottata. Neve sugli Appennini a 1300 metri in serata. Venti di Scirocco.

Sud e Sicilia. Pressione in lenta diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi tenderà a coprirsi via via più diffusamente in Campania, Basilicata e Puglia, anche con alcune piogge o temporali in nottata. Le temperature non subiranno grosse variazioni. Venti da sud.

Sabato 9 marzo

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Nord. Mentre se ne va una perturbazione ne arriva un’altra. Giornata contraddistinta da un tempo più instabile e piovoso al mattino quindi, dopo una temporanea fase più asciutta e spesso soleggiata, peggiorerà rapidamente dal Nordovest verso il resto delle regioni in serata e nottata. Nevicate sulle Alpi sopra gli 800 metri circa. I venti si dispongono dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Una perturbazione interessa le nostre regioni soprattutto al mattino quando ci saranno precipitazioni, più moderate su Lazio, Abruzzo e Molise, altrove alternate a schiarite. Nel pomeriggio tenderà a migliorare rapidamente col ritorno del sole dappertutto. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali aumenti in presenza di un maggior soleggiamento.

Sud e Sicilia. Una perturbazione atlantica attraversa le nostre regioni nel corso del mattino con precipitazioni anche moderate su Campania, Basilicata e Puglia, più deboli altrove. Nel corso del pomeriggio migliorerà rapidamente col ritorno del sole che splenderà in un cielo via via poco nuvoloso. Venti dai quadranti meridionali. Temperature in contenuta diminuzione. Mari mossi.