Le previsioni in Sicilia

A causa delle condizioni meteo avverse, Palermo decide di chiudere per la giornata di oggi ville e giardini. La scelta del Comune è stata disposta dall’Area del Verde che ha comunicato la chiusura precauzionale di tutte le ville e giardini comunali per la giornata di oggi.

Le previsioni per la giornata di oggi parlano di forte vento, ma non soltanto. Correnti secche hanno fanno il loro ingresso nella serata di ieri determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, ma non l’abbassamento del vento. In Sicilia, dunque, soprattuttooccidentale, vento forte e possibili pioggie a tratti durante tutto l’arco della giornata

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in generale stabili, con estremi di 21°C e punte di 28°C. Venti moderati meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Al Nord maltempo su Est Liguria, Emilia, Lombardia e Triveneto con rovesci e neve dai 1100m sulle Alpi, 1400m in Appennino. Più sole ad Ovest. Temperature stabili, massime tra 14 e 17. Al Centro piogge e temporali su Sardegna e Tirreno, in attenuazione sul Lazio; variabile sull’Adriatico con piovaschi. Neve dai 1500m. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Sud instabile con piogge e temporali su regioni peninsulari e nordest Sicilia, in attenuazione serale. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24.

Venerdì – Al Nord molte nubi, in parziale diradamento dal pomeriggio; rischio di precipitazioni basso, salvo locali piovaschi su rilievi alpini e prealpini (neve dai 1300m). Temperature in lieve ripresa, massime tra 14 e 17. Al Centro ancora instabilità diffusa con piogge e qualche temporale, più asciutto su Abruzzo e parte della Sardegna. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19. Al Sud insiste della residua instabilità tra pomeriggio e sera specie su basso Tirreno e Salento. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22. Sabato -Al Nord tempo prevalentemente soleggiato, con cieli sereni al più poco nuvolosi; qualche nube in più, specie dalla sera, in Liguria.

Temperature in aumento, con massime tra 15 e 18. Al Centro ancora instabilità, con qualche pioggia, in genere di breve durata, su aree interne, Toscana e Marche. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19. Al Sud ancora nuvolosità sparsa, con piogge e qualche isolato rovescio sui settori tirrenici e tra Lucania e Puglia. Temperature senza variazioni di rilievo, massime tra 18 e 22.