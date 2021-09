Domani la protesta a Palermo in piazza Politeama

“I lavoratori Almaviva Alitalia chiamano Palermo”. Inizia così l’appello che i lavoratori di Almaviva stanno diffondendo per invitare i cittadini alla manifestazione che si terrà nella giornata di domani, giovedì 23 settembre, nel giorno dello sciopero generale indetto da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc dalle ore 10 a piazza Politeama.

Senza clausola sociale tutti licenziati

“Rispondiamo da vent’anni per Alitalia e rischiamo di perdere il nostro lavoro se non verrà applicata la clausola sociale che ci permetterebbe di continuare a lavorare per Ita – affermano i lavoratori nell’appello -. Siamo abituati a rispondere alle vostre telefonate, per darvi aiuto e supportarvi. Ma questa volta siamo noi a chiamarvi per lottare con noi, perché la nostra città non perda questa realtà lavorativa che le appartiene da vent’anni. Palermo sostienici e scendi in piazza con noi”.

Il perchè della protesta

L’ennesima protesta è stata organizzata dai sindacati dopo aver constatato lo stallo della vertenza nonostante i due incontri al ministero del Lavoro e per sottolineare “la mancanza di certezza riguardo all’applicazione della clausola sociale ai lavoratori”. Da qui l’appello dei lavoratori per chiedere il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni, a sostegno della vertenza che coinvolge per 570 lavoratori palermitani.

Le richieste dei sindacati

I sindacati hanno inoltre inviato richieste d’incontro urgenti al presidente della Regione, al presidente dell’Assemblea regionale e un’audizione presso la V commissione Lavoro dell’Assemblea regionale, al fine, dicono “di garantire il massimo coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio, a sostegno di una vertenza che coinvolge per primi i 570 lavoratori palermitani, ma rischia di generare un effetto di trascinamento su tutto il comparto delle telecomunicazioni che in Sicilia coinvolge oltre 18 mila addetti”.

Anche la politica per salvare il call center

Ieri il Movimento 5 Stelle, su proposta dei deputati Adriano Varrica e Valentina D’Orso, ha chiesto alle altre forze politiche d’impegnare il governo alla piena tutela occupazionale e reddituale dei lavoratori del servizio clienti di Alitalia. Nuova iniziativa, dunque, per trovare una soluzione alla vertenza Almaviva. La discussione alla Camera della mozione su Alitalia è in programma giovedì 23 settembre.