Le rilevazioni dell’Ingv all’alba

Altre tre scosse, dopo quelle avvertite negli ultimissimi giorni, hanno interessato la Sicilia seppur di lievissima entità. Si sono verificate questa mattina e a distanza ravvicinata l’una dall’altra.

Le due scosse nel Palermitano

Le due scosse nel Palermitano sono state avvertite al largo di Capaci, la prima alle 6:41 di magnitudo 2.2 e la seconda alle 7:11, nello stesso identico punto, di magnitudo 2.4.

La scossa nel Messinese

In mezzo ai due movimenti tellurici Palermitani c’è stato quello avvenuto nel Messinese, per l’esattezza al largo delle coste di Milazzo. E’ successo intorno alle 7 e si è attestata ad un’intensità di 2.2 magnitudo.

La notte scorsa altro terremoto avvertito nel palermitano

Due notti fa si era avvertita un’altra scossa nel Palermitano. E’ successo per pochi secondi ma in tanti hanno avuto paura di una replica più forte e sono scesi in strada dopo il terremoto avvenuto tra Palermo e Monreale, più precisamente nelle vicinanze della borgata di Piano Geli. Ed qui che è stato localizzato il sisma avvenuto nella serata di tre giorni fa, 9 ottobre, in provincia di Palermo.

Scossa di lievissima intensità

La terra ha tremato solo per alcuni secondi ma in tanti hanno temuto qualche altra scossa, imprevedibile al momento da parte degli esperti. Secondo i dati elaborati dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona a tre chilometri a Nord di Monreale il 9 ottobre alle ore 21:29:54. L’epicentro è stato localizzato dalle strumentazioni dell’Ingv a 9 km, una profondità relativamente poco elevata. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica Ingv di Roma. Nessun danno ha causato la scossa che è stata di lievissima intensità. Nessun’altra scossa è stata rilevata al momento nella stessa zona.

Sisma avvertito dalla popolazione nonostante la bassa intensità

Diverse sono le persone che hanno segnalato di aver sentito la terra tremare nonostante la magnitudo bassa, soprattutto nella zona di Boccadifalco, Altarello, Noce e Zisa. Alcune persone, dopo aver avvertito la scossa, per paura di una replica più forte, si sono riversate in strada. Tante le segnalazioni da Monreale e Palermo, zone più vicine all’epicentro, Altofonte, Capaci, Torretta, e Montelepre. Sui social tante le segnalazioni.