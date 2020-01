Una coppia nella vita, usurai di professione. Prestavano denaro ad anziani, persone in difficoltà economiche, piccoli imprenditori, familiari di soggetti in precarie condizioni economiche e se li facevano restituire con tassi anche superiori al 300 percento.

Con questa accusa la Guardia di Finanza ha fermato i due coniugi che risiedono in un paese del Piemonte. Lui, Antonio Ferranti, 50 anni, disoccupato, è originario di Carini, in provincia di Palermo.

A scoprire la coppia di Caluso (To) è stata la Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Ivrea. Il marito è stato arrestato questa mattina e condotto in carcere. Per la compagna, Maria Mezzo, è scattato il divieto di avvicinamento alle vittime. I due avevano escogitato una fonte di guadagno annuale maturando un rincaro del 300 per cento annuo e rendendo impossibile la restituzione alle vittime e assicurando loro un’entrata sicura.

Alla coppia sono anche state sequestrate 5 case tra Caluso e Carini e 300 mila euro sui conti. Durante le perquisizioni sono stati trovati migliaia di euro in contanti, assegni e cambiali, nascosti anche dietro un doppiofondo della cucina.