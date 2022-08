presenti l'assessore carta e il vice sindaco varchi

Spiragli di ottimismo per l’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Palermo.

“Abbiamo sottolineato come priorità, la necessità assoluta di colmare la carenza di autisti quale elemento assolutamente imprescindibile per ottimizzare il servizio di trasporto cittadino, incrementare la sicurezza di esercizio con una importante incidenza sulla produzione chilometrica e quindi sui ricavi aziendali”. Lo scrivono in una nota i sindacati di Amat, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti Cobas, Trasporti Orsa Trasporti dopo il primo incontro avvenuto ieri pomeriggio con il vice sindaco nonché assessore alle Partecipate Carolina Varchi, l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta e la governance aziendale.

“Esaminate le criticità, intervenire in tempi ragionevoli”

“L’occasione è stata più che propizia per una prima disanima di tutte le maggiori criticità aziendali economiche, finanziarie e strutturali. Insieme alla governance aziendale abbiamo avuto modo di evidenziare le necessità di intervenire con appropriati e mirati interventi soprattutto in tempi ragionevoli”.

L’intento per il futuro

“Abbiamo condiviso con la nuova amministrazione comunale l’intento di porre sempre di più centrale il Trasporto Pubblico come elemento indispensabile e indifferibile dell’azienda che traguardi anche l’ottica di area metropolitana”.

L’amministrazione comunale studierà la documentazione

Nei prossimi giorni la nuova amministrazione comunale, hanno annunciato gli assessori, avvierà una verifica e un contestuale studio di tutta la documentazione fornita dall’azienda.

I sindacati si augurano l’inizio di un nuovo percorso

“L’intento e lo spirito costruttivo lascia intravedere senza dubbio l’inizio di un nuovo percorso, ci auguriamo che l’impegno sia costante e porti a risultati concreti”, concludono i sindacati.

A luglio si era tenuto un altro incontro

Il 25 luglio l’assessore alla Mobilità sostenibile di Palermo Maurizio Carta ha incontrato il presidente di Amat Michele Cimino e le organizzazioni sindacali di categoria per individuare criticità e possibili soluzioni per migliorare i servizi.

Carta aveva spiegato: “Sulla mobilità sostenibile si gioca una delle partite più importanti della città e l’Amat è un attore indispensabile di questa partita e deve essere messo nelle condizioni di operare con la massima sostenibilità economico-finanziaria e con la massima efficienza funzionale. Nei prossimi giorni, convocheremo insieme al vicesindaco, Carolina Varchi, un tavolo tecnico per affrontare e risolvere le criticità che impediscono all’Amat di erogare un servizio efficace, efficiente, sicuro e a costi adeguati”.

Adesso lavoratori dell’Amat e sindacati sperano che il futuro dell’azienda possa essere migliore rispetto agli anni passati.