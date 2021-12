L’appello dell’Anci ai governi regionale e nazionale

Stesse regole per il varo dei bilanci di previsione per tutti i Comuni, anche per quelli siciliani. Lo chiede l’Anci Sicilia, l’associazione nazionale dei Comuni, che torna alla carica per sollecitare il governo nazionale a garantire strumenti idonei per salvaguardare le finanze degli enti locali siciliani. Molti Comuni sono in una situazione di dissesto o pre-dissesto nell’isola, e non solo a causa delle scarse risorse finanziarie. Gli amministratori da tempo si lamentano dei troppi “lacci e laccioli” che impedirebbero di liberare risorse vitali per far quadrare i conti. Il presidente regionale dell’Anci, Leoluca Orlando, chiede un intervento normativo al governo nazionale.

Più ombre che luci

“Malgrado la recente approvazione dell’articolo 16 del decreto legge fiscale che ha riconosciuto a circa 200 comuni siciliani una prima tranche di risorse che riguardano esclusivamente il 2021, – afferma Orlando – ci attende un nuovo anno in cui continueremo a combattere contro una normativa inadeguata a cogliere la particolarità della Sicilia, che apprezziamo essere stata finalmente colta dal governo e dal parlamento e a colmare il grande divario con il resto d’Italia, sia in materia fiscale e finanziaria, che in materia di personale”. Parole che il presidente Anci e sindaco di Palermo ha pronunciato all’assemblea dei Comuni siciliani che si è tenuta ieri pomeriggio, in videoconferenza.

Intervento strutturale

“E’ necessario un intervento normativo di carattere strutturale – conclude Orlando – che metta in sicurezza i bilanci dei Comuni anche nei prossimi anni e che assicuri a tutti i Comuni d’Italia le stesse opportunità e gli stessi strumenti finanziari e normativi che hanno gli enti locali nel resto del Paese. Solleciteremo, quindi, nei primissimi giorni del 2022, un incontro con il governo nazionale e con il governo regionale per chiedere che si passi da interventi spot a misure stabili di perequazione finanziaria e per affrontare in maniera organica i temi e le specificità che riguardano i 391 comuni siciliani”.