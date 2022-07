La situazione

Caldo fino a martedì poi piogge e calo temperature, queste le previsioni meteo per i prossimi giorni. Nel weekend 8-9 luglio probabile maltempo diffuso al Sud.

Al Sud il termometro sfiorerà i 45°C

Ancora caldo insopportabile su tutta Italia con temperature attorno ai 38-40° C, domenica anche a Roma. Le temperature in Pianura Padana toccheranno i 38-39°C all’ombra fino a martedì, ovviamente anche con un alto tasso di umidità. Al Centro e al Sud, come è successo negli ultimi giorni, il termometro sfiorerà i 45°C o addirittura li oltrepasserà. Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it che però annuncia un brusco cambiamento a partire da martedì. Un probabile cedimento di Caronte favorirà, infatti, un calo termico e temporali sparsi al Nord, anche in Pianura Padana”.

In arrivo aria più fresca

Secondo le previsioni, nella giornata successiva, l’aria più fresca e instabile in arrivo dall’Atlantico scivolerà verso il Centro arrivando anche al Sud dove potrebbe causare delle piogge persistenti. Il week-end tra l’8 e il 10 luglio potrebbe essere addirittura caratterizzato da maltempo diffuso al Sud e su parte delle regioni del medio Adriatico. In particolare, venerdì 1 al Sud continuerà una fase decisamente rovente con picchi oltre i 40°C. Sabato 2 continuerà il dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente. Domenica ancora dominio di Caronte con solleone e caldo opprimente. Tendenza. Caldo a oltranza con temperature nordafricane e condizioni di disagio su tutta l’Italia almeno fino a martedì 5 Luglio.

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Oggi, venerdì 1 luglio, alta pressione con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi in Sicilia. Venti deboli variabili o tendenti a Sud-Sud-Ovest sullo Ionio. L’afa a continuare a essere protagonista con le sue ondate di calore. E anche per oggi, Palermo, Catania e Messina saranno interessate da ondate di calore da bollino rosso. Per la quarta rivelazione consecutiva le tre città siciliane a campione saranno letteralmente investite da intensissime ondate di calore. Lo indica l’avviso della protezione civile regionale numero 129. Vengono indicati 39 gradi percepiti a Palermo, 37 a Messina e 36 a Catania.

Temperature tornano a salire

Tornano ad aumentare le temperature nell’isola. Alte le minime, altissime le massime prossime in alcuni casi ai 40 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 34 a Catania, 35 ad Enna, 33 a Messina, 34 a Palermo, 35 a Ragusa, 32 a Siracusa, 39 a Trapani.