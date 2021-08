Ancora caldo

Incendi nel Palermitano, bruciano le campagne di Alia

A Messina per un incendio boschivo in località Campo Italia

Incendio anche a Castelmola (ME) nella giornata di Ferragosto

Ha continuato a bruciare per tutta la notte la zona attorno ad Alia nel palermitano. Ancora questa mattina personale dei vigili del fuoco, del corpo della forestale e la protezione civile sta cercando di contenere le fiamme che hanno già divorato ettari di vegetazione. Ieri per tutta la giornata nella zona sono intervenuti anche un canadair e due elicotteri. Ieri pomeriggio gli incendi erano divampati nella zona tra Alia, Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba. Le fiamme erano divampate improvvisamente durante le ore di maggiore caldo in contrada Ferre, in contrada Manganaro e a Colle Paradiso. I roghi solo in parte sono stati spenti.

Brucia anche il Messinese

Intervento dei Vigili del fuoco a Messina per un incendio boschivo in località Campo Italia: evacuata una struttura minacciata dalle fiamme. Sul posto operano quattro squadre a terra, un Canadair e un elicottero Erickson S-64.

A Ferragosto fiamme a Castelmola

Incendio pure nel comune di Castelmola (ME) nella giornata di Ferragosto. L’operazione di spegnimento è stata coordinata da operatori DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei vigili del fuoco, DOS 125 del comando di Messina e DOS 742 del Comando VF di Bergamo.

Ancora caldo e rischio incendi

Continua ad avvolgere la Sicilia e il palermitano il caldo. Nelle prossime ore una nuova ondata africana porterà le temperature in sensibile aumento con punte di 40 gradi in alcune zone. Il promontorio di matrice nord-africana, ancora presente sul Mediterraneo centro-occidentale, si oppone a un’area di bassa pressione sull’Europa settentrionale, che tenta di spingersi a latitudini inferiori. Ancora caldo dunque, che fino alla giornata di martedì 17 non lascerà spazio ad aria più fresca. Intanto per domani, lunedì 16, la protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta massimo per rischio incendi in tutta la provincia di Palermo.