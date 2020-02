"nuova sfida in un momento difficile per il ruolo del sindacato"

Anna Maria D’Arrigo è il nuovo segretario provinciale del Sadirs di Palermo.

D’Arrigo è funzionario regionale in servizio presso il dipartimento regionale Tecnico ed è stata chiamata a ricoprire l’incarico nel Sadirs, sigla maggiormente rappresentativa nell’ambito della Regione Siciliana, dopo aver guidato per oltre 10 anni il sindacato autonomo a Messina.

“Ringrazio la segreteria regionale per l’incarico che mi è stato affidato – afferma Anna Maria D’Arrigo – una scelta che rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto come segretario provinciale di Messina e per l’attività al fianco della segreteria regionale. Raccolgo questa nuova sfida in un momento critico per le relazioni sindacali con l’amministrazione e in un momento difficile per il ruolo del sindacato. Sono però convinta dell’essenziale compito che ancora può svolgere il sindacato a difesa dei lavoratori, e per questo già da oggi sono al lavoro per portare avanti le battaglie che ci aspettano, a partire dalla riclassificazione del personale per il riconoscimento delle professionalità acquisite”.