Voci insistenti

Un assessore alla Sanità donna competente, un tecnico. Si fa sempre più insistente la voce nei corridoi dei palazzi della politica siciliana il nome di Anna Maria Palma.

Chi è Anna Maria Palma

Anna Maria Palma è un magistrato ed è stata capo di gabinetto di Renato Schifani quando era presidente del Senato. È la moglie di Adelfo Elio Cardinale e il suo nome passa i bocca in bocca tra i rappresentanti del centrodestra siciliano alle prese ancora in una lunga trattativa per venire a capo della matassa per la nomina della nuova giunta regionale.

Schifani punta sul magistrato suo ex capo gabinetto

Il nome del magistrato sarebbe stato avanzato dal presidente della Regione in persona che vorrebbe alla Sanità un personaggio competente, un tecnico, anche se nel curriculum della Palma poco c’è nel campo della sanità. Il governatore pochi giorni fa aveva proposto di scegliere assieme il nome per l’assessore alla Salute, un nome che dovrebbe ricadere su un tecnico e non su un politico, magari un tecnico donna. Un nome sconosciuto alla politica ma una personalità competente. Così avrebbe detto il neo governatore che avrebbe anche già avanzato la proposta al tecnico senza però ancora ricevere una risposta. Il tecnico identificato da Schifani sarebbe proprio la Palma anche se al momento non vi è alcuna dichiarazione ufficiale. Il nome all’assessorato alla Sanità darebbe poi il via libera con più facilità agli altri nomi della giunta Schifani che tarda ancora ad arrivare.

Il toto giunta e i nomi dei papabili

Otre alla Palma, che deve fare i conti con le intenzioni di Miccichè di prendersi la sanità. Sono tanti i nomi dei papabili assessori regionali. In Fratelli d’Italia ci sarebbe già l’intesa per Gaetano Galvagno che andrebbe alla presidenza dell’Ars, Michele Mancuso e Luisa Lantieri se la giocano per la vice presidenza oltre ad Antonello Cracolici. Giorgio assenza potrebbe essere piazzato alle Attività produttive al quale punta anche la DC che potrebbe prendere in alternativa il Lavoro e Famiglia. Dati per certi in giunta Alessandrò Aricò verso Infrastrutture e Trasporti e Giusi Savarino che va verso il Territorio e Ambiente. Elvira Amata sembra essere destinata ai Beni Culturali o alle Infrastrutture. Nella Lega situazione meno complicata. Luca Sammartino punta alla vice presidenza della regione e all’Agricoltura. I ballo ancora il nome del secondo assessore che potrebbe essere Vincenzo Figuccia che potrebbe andare ai beni Culturali o alla Formazione. Cuffaro avrebbe scelto Nuccia Albano alla quale Schifani offre Lavoro e Famiglia, e Andrea Messina che avrebbe le Autonomie locali. Infine Roberto di Mauro avrebbe Rifiuti ed Energia.