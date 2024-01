Schifani, “Il ricordo di fratel Biagio sempre vivo in tutti noi”

Palermo ed i palermitani ricordano Biagio Conte ad un anno dalla sua scomparsa. Ed in questi giorni che culminano oggi nel primo anniversario, non mancano le iniziative in sua memoria ed il ricordo della persona e della figura.

Dalla presentazione del libro “Posso chiamarti fratello”, alla realizzazione di un murales, allo speciale annullo postale.

“È passato un anno, ma il ricordo di fratel Biagio Conte è sempre vivo nella mente di tutti noi. Il suo esempio, il suo instancabile impegno e la sua missione al fianco degli ultimi hanno lasciato il segno e continuano a ispirare le azioni di solidarietà mie e del governo regionale. Certamente la sua perdita rappresenta un vuoto che non è colmabile, ma la sua testimonianza è un seme che giorno dopo giorno, mese dopo mese, sta dando i suoi frutti. Oggi tutti noi dobbiamo rendere omaggio alla sua memoria e impegnarci, sempre di più, con azioni ed esempi positivi oltre che continuare a ringraziarlo per quello che ha fatto da vivo e per ciò che la Missione di Speranza e Carità continua a fare a sostegno dei più fragili”. Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani, ricordando la figura del missionario laico Biagio Conte nel giorno del primo anniversario della sua morte.

Il ricordo del sindaco Lagalla

“Nel primo anniversario della sua scomparsa Palermo ricorda doverosamente fratel Biagio Conte, simbolo di solidarietà in città e di attenzione rivolta agli ultimi. Il suo impegno resterà per sempre fonte di ispirazione, la sua eredità non dovrà essere dispersa e, come istituzione, l’amministrazione comunale continuerà a sostenere la Missione Speranza e carità che fratel Biagio ha fondato. Oltre alla perpetua testimonianza di solidarietà, oggi voglio anche ricordare i messaggi che fratel Biagio ha rivolto ai giovani negli ultimi anni della sua vita, alzando l’attenzione su falsi valori come il materialismo e il consumismo e su pericolose dipendenze, a cominciare dall’uso di stupefacenti. Concetti ancora oggi di grande attualità che devono spingere le istituzioni e gli adulti in generale a una profonda riflessione”.

Il ricordo di Anci Sicilia, “Ci ha fatto capire valore della comunità”

“Il ricordo di un uomo indimenticabile sempre al servizio degli ultimi ci accompagnerà per sempre. Fratel Biagio ci ha fatto capire il valore della comunità, della collaborazione e del sostegno reciproco. A lui va il ringraziamento di tutti noi”. Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, commemorano così il missionario laico Biagio Conte a un anno dalla sua scomparsa.

La messa presieduta dall’arcivescovo Lorefice

Presso la chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” di via Decollati, venerdì 12 gennaio, alle 17.30, si tiene la celebrazione eucaristica nel primo anniversario della nascita in cielo di fratello Biagio, presieduta dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, con la partecipazione degli arcivescovi e dei vescovi di Sicilia. Questo è il culmine di tre giorni di iniziative per ricordare il missionario laico.

“Nella giornata in cui fratello Biagio ci ha lasciati faremo la celebrazione eucaristica in via Decollati perché vogliamo ringraziare il signore di avercelo donato – evidenzia Don Pino Vitrano, responsabile della Missione di Speranza e Carità – Forse anche per la nostra Missione era necessaria questa esperienza per fare uno stacco e un rilancio ancora più forte che ci impegna a livello spirituale, morale e sociale, in una società in cui c’è molto bisogno di quelli che sono stati la sua opera e il suo messaggio. Tra di noi maturava tutto nella gioia di collaborare insieme e guardare avanti su vari fronti senza scoraggiarci, nonostante tutto quello che abbiamo affrontato. Dio, però, non ci abbandona e anche fratello Biagio non sarà con le mani in mano. In questo momento, c’è chi agisce dall’alto e chi dal basso in un’unica direzione e per un’unica causa”.

Anche Poste Italiane ricorda Biagio Conte

Poste Italiane attiva a Palermo per la giornata odierna (venerdì 12 gennaio) un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale in occasione della ricorrenza della scomparsa del missionario laico. L’annullo presente la dicitura “1° Anniversario della nascita al cielo di Fratel Biagio Conte – Missione Speranza e Carità” richiesto dalla stessa Missione. Dalle 14.30 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso la Cittadella del Povero e della Speranza, in via Decollati a Palermo.

