Ventotto anni dopo

Per ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, il Centro studi “Paolo e Rita Borsellino” organizza due momenti di riflessione sotto l’albero della Pace di Via D’Amelio, previsti per sabato 18 e domenica 19 luglio 2020.

La drammatica crisi sociale conseguente all’emergenza sanitaria ha messo in luce fragilità, difficoltà e disuguaglianze nella nostra comunità, ma anche uno straordinario senso del dovere, coesione e solidarietà.

L’appuntamento di sabato 18 luglio, dal titolo “Resilienza, resistenza, responsabilità” – a partire dalle ore 18 in diretta streaming dalla Fanpage Facebook del Centro studi e coordinato dal maestro Alex Corlazzoli – vedrà l’alternarsi di testimonianze di amministratori pubblici, operatori del mondo dell’impresa, delle associazioni, della scuola, dell’arte e dello spettacolo, della pubblica assistenza e del volontariato, in una visione globale metteranno in luce l’ineludibile destino della società, in tutte le sue componenti, indotta a cooperare. Gli interventi musicali saranno a cura di Valentina Corrao.

L’appuntamento di domenica 19 luglio, tradizionalmente rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non vedrà la loro animata presenza in via D’Amelio. La mattinata, coordinata dalla professoressa Viviana La Rosa, sarà dedicata alle letture di testi, proiezioni video e alla proclamazione in diretta streaming dei vincitori del concorso nazionale Quel fresco profumo di libertà- quinta edizione, organizzato congiuntamente al Ministero dell’Istruzione. Sarà presente ed interverrà in via D’Amelio don Luigi Ciotti dell’associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie. Interventi musicali di Mario Incudine; Francesca Incudine e Lucia Ingenio (traduzione lingua dei segni).

PROGRAMMA

18 LUGLIO 2020 ORE 18.00-20.00

Albero della Pace di via D’Amelio e in diretta streaming

RESILIENZA, RESISTENZA, RESPONSABILITÀ

Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter

Introduce e coordina Alex Corlazzoli

Testimonianze di

Carmen Cannizzo (Istituto comprensivo “Tommasone-Alighieri” di Lucera – Fg), Maria Carmen Fasolo (Laboratorio Zen Insieme), Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo), Calogero Parisi (Cooperativa Lavoro e non solo), Anna Perazzelli (Croce Blu di Modena), Nicola Teresi (Emmaus Palermo), Salvo Piparo e Costanza Licata (Artisti), Francesca Sivieri (Prati nelle storie), Vittorio Teresi (Centro studi “Paolo e Rita Borsellino”)

Interventi musicali di Valentina Corrao

19 LUGLIO 2020 ORE 9.00 – 13.00

Albero della Pace di via D’Amelio e in diretta streaming

VIA D’AMELIO PER I CITTADINI DI DOMANI

Introduce e coordina Viviana La Rosa

Saluti di Don Luigi Ciotti – Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Letture per bambine e bambini, ragazze e ragazzi a cura di Nathalie Cuscinà, Lorenza Grasso, Laura Midolo, Saveria Misita, Roberta Paci, Antonella Provenzano

“Non più principesse e non solo parole” a cura di Elena Zizioli (intervento video)

Proclamazione dei vincitori del concorso nazionale “Quel fresco profumo di libertà – quinta edizione” a cura di Maria Tomarchio

Contributi video di: Centro Santa Chiara, Il Quartiere di Monreale, Laboratorio Zen Insieme e Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri” di Lucera (Fg)

Interventi musicali a cura di Mario Incudine

Francesca Incudine e Lucia Ingenio (traduzione lingua dei segni)

