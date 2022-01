L’apertura di Decathlon a Carini porta 33 nuovi posti di lavoro

14/01/2022

14/01/2022

L’apertura a giugno di Decathlon a Carini, all’interno del centro commerciale Poseidon, porterà 33 posti di lavoro nei 2.800 metri quadrati del punto vendita. Il colosso francese che vende abbigliamento e attrezzature sportive ha appena siglato un accordo per il settimo store dell’Isola. Quello di Carini si va ad aggiungere a quelli già esistenti a Catania, Melilli, Ragusa e Trapani. Riccardi “Progetto per la Sicilia non finisce qui” “Palermo rappresenta un territorio molto ricco dal punto di vista delle occasioni per praticare sport: dalle attività acquatiche a quelle più legate all’outdoor. Siamo fieri di aggiungere ai 6 negozi già aperti questo nuovo punto di incontro per sportivi e sportive – dice Cristiano Riccardi dell’area manager di Decathlon Italia – Il progetto per la Sicilia non finisce qui. L’obiettivo è andare oltre la vendita di prodotti e istituire con il territorio relazioni proficue con tutte le realtà che abbiano a cuore la diffusione dello sport e della vita attiva: club, scuole, associazioni”. Queste, invece, le parole del sindaco di Carini Giovì Monteleone: “Per noi è un bel successo – dice il primo cittadino del comune del Palermitano – Abbiamo dato tutto il nostro sostegno all’iniziativa”. All’ex Coca Cola sorgerà un Lidl Si chiude, così, la telenovela degli ultimi 4 anni sull’apertura del centro commerciale in città. È definitivamente tramontata infatti l’ipotesi di vedere le insegne Decathlon all’interno dell’ex area industriale della Coca Cola nella zona di Tommaso Natale. Dopo contenziosi e nodi burocratici, a marzo dell’anno scorso il Tar aveva accolto il ricorso della società proprietaria dell’area Abate Spa contro la decisione del Comune di Palermo che aveva negato il cambio di destinazione dell’uso da industriale a commerciale, indispensabile per l’insediamento di Decathlon. Ma alla fine all’ex stabilimento Coca Cola arriverà la società tedesca di supermercati della Lidl, che ha acquistato una porzione di 10mila metri quadrati e costruirà una struttura commerciale di duemila metri quadri. L’arrivo di Decathlon non potrà che essere gradito da tutti gli sportivi che potranno contare, a partire dall’estate, su un’attività commerciale fra le più fornite del settore per numerose discipline, anche di nicchia o meno praticate, ma buona anche – in periodo di Covid – per allestire una piccola palestra in casa o tenersi in forma all’aperto.

