Il blitz della polizia

La polizia di Stato ha arrestato P.E., palermitano di 39 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno trovato l’uomo che dormiva in un appartamento apparentemente disabitato nella zona di via Oreto a Palermo dove sono trovati 750 euro in contanti e 188 grammi di hashish e 43 di cocaina. Dopo averlo svegliato il presunto spacciatore è stato portato in camera di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto.

Ai poliziotti consegnata altra droga

I poliziotti nel corso dell’irruzione hanno trovato in una delle stanze, poggiato su un mobile, un panetto di hashish; mentre nella stanza accanto vi era un uomo sdraiato che veniva svegliato con non poche difficoltà. L’uomo, ormai scoperto, consegnava di sua spontanea volontà altri due panetti di hashish ed un involucro contenente altra sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La droga sarà analizzata

La sostanza stupefacente rinvenuta veniva trasportata presso il gabinetto regionale della polizia scientifica per un controllo quantitativo e qualitativo. L’arrestato veniva portato presso le camere di sicurezza della questura di Palermo in attesa di essere trasferito in mattinata al tribunale per essere giudicato con il rito direttissimo.