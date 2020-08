"Preoccupazione per l'aumento dei casi"

“Non possiamo nascondere la preoccupazione per l’aumento dei casi di Covid-19 in Sicilia, così come in diverse zone del Paese e d’Europa. Di fronte al rischio di nuovi lutti, le autorità stanno facendo quanto necessario per limitare i contagi, ma ancora una volta è essenziale il rispetto delle norme di prevenzione più basilari a partire dall’indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti”, ha dichiarato Leoluca Orlando, sindaco di Palermo in qualità di presidente di ANCI Sicilia.

I sindaci siciliani e le forze dell’ordine con il coordinamento, provincia per provincia, da parte dei Prefetti dell’Isola, sono costantemente impegnati nel prevenire gli assembramenti e nell’aumentare i controlli, soprattutto nei luoghi della movida e dove si verifica il maggior flusso turistico in occasione del ponte di Ferragosto ma “è assolutamente necessario che ci sia un atto di responsabilità da parte di tutti i cittadini nel rispettare i divieti e nell’usare tutte le precauzioni utili ad evitare il contagio”, continua Orlando. “E’ a rischio il bene supremo della vita – conclude il presidente Orlando – oltre al rischio di compromettere la ripresa economica che potrebbe essere pregiudicata irreparabilmente da comportamenti irresponsabili”.

A Palermo, al fine di evitare forme di assembramento in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge, è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi. E’ inoltre vietato con qualsiasi materiale accendere fuochi e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge. Lo dispone una ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che blinda il Ferragosto in città. Le disposizioni, già anticipate dopo un vertice in prefettura, sono, adesso, ufficiali.

Ma i divieti non si fermano agli eventi pubblici ed ai falò in spiaggia. Dalle 19 del 14 agosto e fino alla mezzanotte del 15 stop anche alla vendita e al consumo di alcolici nei luoghi pubblici “I superiori divieti decorrono a far data dal 14 agosto 2020 dalle ore 19,00 e fino alle ore 07,00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 15 agosto 2020 Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19.00 del 14 agosto alle ore 24,00 del 15 agosto”, si legge nell’ordinanza.