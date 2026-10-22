Oltre mille segnalazioni nel 2025

La Sicilia si conferma una delle regioni italiane più attive nel ricorso all’Arbitro bancario finanziario. Nel 2025 sono stati presentati 1.068 ricorsi, mentre il Collegio di Palermo registra una percentuale di esiti favorevoli ai clienti superiore alla media nazionale.

La Sicilia al quarto posto in Italia

“La Sicilia si colloca al quarto posto in Italia per numero di ricorsi presentati all’Arbitro bancario finanziario (Abf), il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche promosso dalla Banca d’Italia – afferma Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo”.

“Secondo i dati pubblicati dall’Abf, nel corso del 2025 i consumatori siciliani hanno depositato 1.068 ricorsi, pari a 223 ricorsi per milione di abitanti. Un dato che pone la Sicilia alle spalle soltanto di Lombardia, Lazio e Campania e davanti a regioni come Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia. La fotografia che emerge evidenzia una crescente consapevolezza dei cittadini sugli strumenti di tutela a disposizione nei confronti di banche e intermediari finanziari. Il ricorso all’ABF rappresenta infatti una soluzione alternativa alla giustizia ordinaria, caratterizzata da costi contenuti e tempi generalmente più rapidi – continua il sindacalista”.

Il collegio Abf di Palermo

“Particolarmente significativo il ruolo del collegio di Palermo, competente per la Sicilia, che nel 2025 ha ricevuto 1.494 ricorsi e ne ha decisi 1.496, con una capacità di smaltimento pressoché equivalente alle nuove controversie presentate nel corso dell’anno. Ancora più interessante il dato relativo agli esiti: il collegio palermitano ha accolto il 44,6% dei ricorsi, mentre il 14,8% si è concluso con la cessazione della materia del contendere. I ricorsi respinti si fermano al 40,6%”.

“Tradotto in termini sostanziali, quasi sei controversie su dieci (59,4%) si sono concluse con un risultato favorevole ai clienti, una percentuale superiore al dato medio registrato a livello nazionale. I numeri confermano come il tema della trasparenza bancaria e della tutela dei consumatori continui a essere centrale anche in Sicilia, dove famiglie, pensionati, lavoratori e piccole imprese ricorrono sempre più frequentemente agli strumenti di garanzia messi a disposizione dall’ordinamento per far valere i propri diritti nei confronti degli intermediari finanziari. Ritengo che questi numeri debbano essere letti anche come uno stimolo per il sistema bancario. Infatti, in una fase caratterizzata dalla digitalizzazione e dalla progressiva riduzione della presenza fisica degli sportelli sul territorio, diventa sempre più importante investire sulla qualità della consulenza, sulla trasparenza e sulla relazione con la clientela. La tecnologia non può sostituire il valore del rapporto umano, soprattutto quando i cittadini hanno bisogno di assistenza, orientamento e tutela – conclude Urzì”.