Arrestato a Palermo un 31enne dai poliziotti

Ha strappato di mano un cellulare in corso Vittorio Emanuele a Palermo ed è fuggito verso la questura. Un uomo di 31 anni è stato bloccato dopo un inseguimento dagli agenti che si occupano della vigilanza della stessa questura.

Le urla della vittima

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti le urla della vittima che ha iniziato a rincorrere il ladro. La vicenda ha inizio quanto l’uomo ha incrociato una ragazza trentenne e le aveva chiesto in prestito il cellulare per poter chiamare un taxi. Ma si è subito rivelato un pretesto perché dopo pochi secondo il malvivente era già in fuga con lo smartphone in direzione di Villa Bonanno. L’uomo è stato bloccato e il cellulare riconsegnato alla vittima. L’arresto è stato convalidato dal gip.