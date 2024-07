All’Ars oggi il voto su ‘manovrina’ e mercoledì il ddl sulle ex Province. Durante la seduta di ieri all’Ars dopo l’avvio dell’esame del disegno di legge “interventi finanziari urgenti”, la cosiddetta “manovrina d’estate”, è stato incardinato in aula il decreto legge sulle elezioni di secondo livello nelle ex Province, il termine per la presentazione degli emendamenti è oggi alle 18.

Pianificazione delle attività parlamentari

Ieri si è anche riunita la conferenza dei capigruppo che ha stabilito che la seduta d’aula di oggi, convocata alle 15, proseguirà fino a sera con l’obiettivo di approvare la manovrina finanziaria. Mercoledì a Sala d’Ercole si discuterà il ddl sulle ex province con la previsione di concludere l’esame entro la stessa

Forza Italia accoglie il nuovo deputato

“A nome di tutta Forza Italia siciliana desidero formulare i miei auguri di buon lavoro a Salvo Tomarchio che oggi si è insediato all’Assemblea regionale siciliana come nuovo deputato del nostro partito. La sua esperienza di amministratore pubblico contribuirà certamente al lavoro parlamentare a sostegno dell’azione del governo Schifani nel solco dell’esperienza positiva di Marco Falcone, che siamo certi proseguirà anche al Parlamento europeo.” Lo dice Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

Il rimpasto

Nei giorni scorsi è stato siglato il passaggio di consegne all’assessorato regionale all’Economia in Sicilia. L’assessore uscente Marco Falcone ha rassegnato le dimissioni nella sede della Regione a Catania per trasferirsi a Bruxelles, dove si è già insediato. Si chiude così l’era di Marco Falcone alla Regione: cinque anni da assessore alle Infrastrutture con Musumeci e due da assessore all’Economia con Schifani prima di diventare eurodeputato. Schifani ha nominato ufficialmente Alessandro Dagnino come nuovo assessore regionale all’Economia. L’avvocato palermitano, esperto in materie tributarie e amministrative, giurerà giovedì all’Assemblea regionale siciliana e solo allora entrerà pienamente nelle sue funzioni. La nomina di Dagnino, voluta da Schifani in accordo con l’ex assessore Gaetano Armao, segna l’inizio di un mini-rimpasto di giunta che il governatore intende completare nel giro di un paio di settimane. Sempre sul fronte del rimpasto, la Lega formalizzerà a breve la nomina del professore Salvatore Barbagallo all’Agricoltura: un tecnico vicino al deputato Luca Sammartino, escluso dalla giunta per l’inchiesta di Tremestieri Etneo. Fratelli d’Italia cambierà l’assessore al Territorio: al posto di Elena Pagana arriverà la deputata agrigentina Giusi Savarino. Tutto il resto dell’esecutivo dovrebbe rimanere invariato, compresi Mimmo Turano alla Formazione e Francesco Scarpinato ai Beni Culturali.