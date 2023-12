Cena palermitana, tutti insieme Pd, M5s

Il governo Schifani deve necessariamente stare attento, le opposizioni all’Ars hanno serrato le fila per dare filo da torcere sulla Finanziaria che entro fine anno dovrebbe essere varata. Il presidente si deve anzitutto guardare in casa propria dove continuano a fioccare le defaillance. E ha trovato un nemico in più uscito definitivamente allo scoperto. Si tratta di Gianfranco Miccichè, defenestrato da Forza Italia proprio da Renato Schifani in testa. Adesso fa parte dello stesso tavolo dei commensali con Pd, Movimento 5 Stelle e Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Impensabile sino a qualche tempo fa.

La cena palermitana

Questa sorta di compattezza è stata suggellata in una nota osteria di Palermo. Attorno al tavolo tutti (o quasi) i deputati e i leader di partito delle opposizioni all’Ars con al centro della discussione la Finanziaria. Immortalato con loro alza al cielo il calice Gianfranco Miccichè. Adesso il suo mal di pancia è venuto allo scoperto ufficialmente. E la conferma arriva anche dalle parole del deputato regionale Deluchiano Ismaele La Vardera: “Le opposizioni compatte, Pd, M5S e Sud Chiama Nord e misto prove generali, pronti a battere Schifani”. Dunque anche Miccichè fa parte della squadra. Probabilmente per convenienza, o chissà.

C’è chi parla di sfratto

Intanto il deputato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola parte all’attacco: “Stiamo preparando l’ordinanza di sfratto per il governo Schifani”. La compattezza delle opposizioni fa paura non tanto per i numeri (paliamo di 30 deputati, quindi una netta minoranza in aula, ndr), quanto per l’instabilità della stessa maggioranza. Dopo i passi falsi, le assenze e i numeri che non tornano, ieri altro scivolone. In commissione Bilancio all’Ars maggioranza di nuovo sotto, bocciato un altro articolo di governo. E’ quello che stanzia 2 milioni di euro ai Comuni che ricadono nelle aree industriali.

L’alternativa

D’altronde non è certo una novità che Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, stia preparando un terzo polo. Un’alternativa che sta in mezzo ai classici schieramenti di centrodestra e centrosinistra. In questi giorni si è registrato l’ingresso nel partito di Francesco Zicchieri, ex deputato leghista e già coordinatore del carroccio nel Lazio. Zicchieri assumerà il ruolo di Commissario di Sud chiama Nord per la regione amministrata dal centrodestra. “Il nostro obiettivo è chiaro – ha detto De Luca -: creare una rappresentanza parlamentare nazionale che dia voce ai territori attraverso figure impegnate in esperienze civiche”. Dunque anche la Sicilai si prepara a questo esperimento.

