Sottoscritto un accordo dall’azienda sanitaria di Palermo

Assistenza ai migranti a 360 gradi, sia sotto l’aspetto sanitario che psicologico. E’ questo l’intento dell’Asp di Palermo nel quadro di un accordo con una cooperativa. Si darà vita ad un progetto sperimentale.

La progettazione

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Asp di Palermo e la società cooperativa San Marco di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, rappresentata da Angelo Romano. Saranno messi in campo progettazione e realizzazione integrata di servizi di assistenza sanitaria in favore di migranti. L’intesa, siglata per i prossimi due anni, è mirata alla partecipazione ad avvisi pubblici indetti dalle prefetture e dai Comuni siciliani. Bandi che avranno come filo conduttore l’assistenza socio-sanitaria in favore dei migranti.

La sperimentazione

Un progetto per sperimentare un approccio integrato con modalità organizzative. Quindi per garantire un servizio di medicina di base di orientamento socio sanitario. Ma anche per un supporto psicologico ai richiedenti e titolari di protezione internazionale. Particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti della situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazione di grave violenza.

L’accordo

La cooperativa San Marco molto attiva nell’agrigentino si impegna a garantire lo stato di salute dei propri ospiti. Ma anche di accompagnare gli stessi attraverso i propri operatori presso le strutture dell’Asp. A sua volta l’azienda si impegna a garantire alla cooperativa il necessario supporto psico-sociosanitario all’attività di accoglienza promossa a favore dei migranti accolti.

L’iniziativa sociale

Da Palermo qualche mese fa è partita, sempre a favore di migranti, un’iniziativa sociale. E’ nato un portale, www.primagliultimi.org, per aiutare i migranti in particolari condizioni di difficoltà e per sostenere il loro cammino nel difficile percorso di integrazione. E con l’obiettivo di sviluppare la cultura della tolleranza e dell’accoglienza ed il rifiuto del razzismo. L’iniziativa nasce a cura dell’organizzazione di volontariato “Prima gli ultimi. Nessuno è straniero”, ente del terzo settore, senza scopo di lucro, fondata e presieduta dal giornalista Rino Canzoneri.

I due obiettivi del portale

Il portale, dinamico, continuamente aggiornato, segue due direttrici fondamentali. Dare informazioni ai migranti sulle opportunità e i servizi a loro dedicati presenti nel territorio. Ma anche rappresentare le difficoltà e le emergenze di persone, tra le più deboli e fragili della nostra società, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini più sensibili a dare una mano. Perché solo con una rete di associazioni, singole persone ed istituzioni possono dare risposte veramente importanti e risolvere problemi.

Like this: Like Loading...