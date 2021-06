Contro papilloma e richiami tetano, difterite, polio e pertosse

Per i fine settimana del 5-6 e del 12 e 13 giugno dedicati a vaccinazioni “tradizionali”

Vaccini per papilloma e richiami tetano, difterite, polio e pertosse

Entrambi i weekend sono organizzati al presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio

Non solo vaccinazioni anti Covid19. L’Asp di Palermo, infatti, organizza due weekend dedicati alle vaccinazioni “tradizionali” degli adolescenti. Entrambi al presidio Enrico Albanese di via Papa Sergio. Per il 5 e 6 giugno e per il 12 e 13 giugno, dalle 9 alle 17 per un totale di 4 giorni open day.

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani di età compresa tra 12 e 18 anni che avranno la possibilità di effettuare la vaccinazione anti ‘Hpv’ (papilloma virus), anti ‘Dtpa’ (richiamo Tetano, Difterite, Polio e Pertosse) ed anti ‘Meningococco B e Acwy’.

“Tutte le vaccinazioni sono importanti”

“A partire dal 2020 c’è stato a livello nazionale una riduzione delle coperture vaccinali rispetto agli anni precedenti – spiega il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – tutte le vaccinazioni sono importanti e tutte necessitano della massima adesione. Anche per questo motivo abbiamo organizzato 4 giorni di Open day per dare la possibilità di accedere alla struttura senza prenotazioni o attese”.

Giovani accompagnati da un genitore

Per sottoporsi alla vaccinazione i giovani dovranno essere accompagnati da un genitore presentandosi muniti del libretto. Il servizio sarà garantito nel rispetto delle misure adottate durante la pandemia. Tra l’altro, l’eventuale attesa prima di fare accesso alla struttura sarà garantita in gazebo all’aperto.