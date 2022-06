Una donna di 43 anni poco prima dell’alba ha tentato l’estremo gesto

Una donna tenta di togliersi la vita gettandosi nel mare di Aspra, nel palermitano, ma viene salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco che riescono appena in tempo a tirarla fuori dall’acqua ed a permettere i soccorsi. E’ accaduto poco prima dell’alba di oggi e sono stati momenti davvero di grande terrore lungo il tratto costiero del Palermitano. Solo la prontezza di riflessi e l’immediata operatività del corpo speciale dei pompieri ha davvero evitato la tragedia, con il supporto della guardia costiera.

Soccorsa dal 118

Ad avere tentato il gesto estremo è stata una donna di 43 anni che dopo il recupero è stata subito portata sulla banchina ancora in vita dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118. Proprio la velocità delle operazioni è stata determinante per strappare la malcapitata all’annegamento. Ad avere lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco era stata la guardia costiera. Il soccorso è avvenuto nel tratto di mare antistante l’hotel Martinica, tra Aspra e Ficarazzi.

Il messaggio whatsapp

La 43enne aveva mandato un messaggio whatsapp alla nuora dicendo che si voleva suicidare. Ha lasciato scarpe e borsa vicino all’hotel Martinica e si è buttata in mare. I carabinieri della compagnia di Bagheria, chiamati dalla nuora, hanno sentito le urla delle donna in mare e hanno attivato i soccorsi con capitaneria di porto e sub dei vigili del fuoco.

Le manovre di rianimazione

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero della donna e notando la presenza di funzioni vitali ha provveduto alle manovre di primo soccorso nel caso di annegamento. La donna, che ha positivamente reagito alle manovre, è stata immediatamente trasportata al molo del porto di Palermo dove era già presente un’ambulanza che ha trasportato la donna nel più vicino ospedale.

Il salvataggio nel fiume Oreto

Non è la prima volta che i vigili del fuoco effettuano nel Palermitano operazioni di salvataggio in condizioni difficoltose, a volte anche estreme. Nel marzo scorso due furono gli interventi di grande rilievo. In un primo caso una donna cadde di notte nel fiume Oreto a Palermo perché pare fosse ubriaca. La donna iniziò ad urlare attirando l’attenzione di alcuni passanti che lanciarono l’allarme. Intervennero i vigili del fuoco che riuscirono a raggiungere la malcapitata e a portarla in salvo. La donna, di nazionalità straniera, fu trovata infreddolita e in lacrime ma complessivamente in buone condizioni di salute.

L’anziana salvata dall’incendio

Un altro intervento fu fatto per un incendio che scoppiò in una casa in via Dei Nebrodi a Palermo. Un’anziana venne salvata dal fumo e dalle fiamme. Ad intervenire vigili del fuoco e carabinieri in soccorso della novantenne che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo intenso. I pompieri evitarono che le fiamme provocassero danni più gravi in casa. L’anziana venne soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia.