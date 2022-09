Si tratta di amministrativi, contabili e tecnici

Diventano realtà le assunzioni di 14 funzionari al Comune di Palermo. Questa mattina si è svolta a Palazzo delle Aquile la cerimonia della firma del contratto dei 14 vincitori della selezione pubblica per esami con test a risposta multipla, tra amministrativi, contabili e tecnici. Hanno firmato il contratto di assunzione, in posizione economica D1, a tempo pieno e determinato fino al prossimo 31 dicembre 2023.

La misura che ha permesso le firme

Le assunzioni sono state rese possibili grazie alla misura del “Pon metro 2014/2020, Rafforzamento amministrativo delle strutture dell’Amministrazione”. Presenti alla firma del contratto il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale, Dario Falzone.

Si colmano vuoti in pianta organica

“Le nuove risorse umane – ha commentato il sindaco Lagalla – permetteranno all’amministrazione di colmare dei vuoti nella macchina comunale che negli ultimi anni hanno pesato in termini di carenza di progettazione e impiego delle relative risorse provenienti da finanziamenti statali ed europei. Le figure, che verranno a supporto degli uffici del Comune, daranno un impulso a diversi servizi: dalla mobilità ai trasporti, dalle infrastrutture all’edilizia e al verde, fino ai temi dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica”.

“Rilancio degli uffici”

“Soddisfazione per la sottoscrizione dei contratti e per l’inserimento nell’amministrazione comunale di nuove unità” è stata invece espressa dall’assessore Falzone che ha aggiunto che i nuovi assunti “potranno supportare l’azione degli uffici, per un ulteriore rilancio degli stessi”.

Tanti soldi in arrivo

Intanto si ha già la certezza da tempo che sono in arrivo tanti soldi nella provincia palermitana per riqualificare le aree degradate. Si parla di lavori per la redazione dei Piani Integrati Urbani, che destinano 196 milioni alla rigenerazione urbana e alla rivitalizzazione economica per l’appunto delle aree più degradate.

L’ufficio staff del Pnrr

L’ufficio staff Pnrr si occuperà di dare supporto ai Comuni della provincia e di gestire l’intervento dal punto di vista tecnico. Presenti due ingegneri esperti in opere pubbliche, uno in transizione digitale, due avvocati e un economista, esperti in rendicontazione e discipline giuridiche collegate agli appalti, una esperta in animazione e programmazione territoriale che accompagneranno gli Enti locali nella realizzazione degli interventi fino a marzo 2026, data di scadenza di ultimazione dei lavori. In arrivo questi altri 17 funzionari a rimpolpare le fila dell’ufficio.