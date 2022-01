i posti disponibili

Arrivano le tanto attese assunzioni in sanità: il 31 dicembre sono stati infatti pubblicati alcuni bandi che riguardano oltre un centinaio di posti.

All’Asp di Palermo

Sono due i bandi pubblicati dall’Asp di Palermo e sono rivolti ai dirigenti medici. Il primo prevede 3 posti in pediatria, 12 in neonatologia, 1 in anatomia patologica, 5 in patologia clinica. Il bando è stato pubblicato il 31 dicembre sulla Gazzetta ufficiale regionale. C’è tempo per presentare la domanda di candidatura sino a trenta giorni dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale nazionale.

Il secondo bando dell’Asp di Palermo, assegna 8 posti di direttore medico con incarico quinquennale: uno andrà al settore Specialistica ambulatoriale interna ed esterna, un altro al settore Cronicità e percorsi assistenziali, il terzo a Medicina legale e fiscale, il quarto al settore Integrazione radiologia ospedaliera e territoriale. Un quinto posto è in Radiologia all’ospedale Ingrassia e un sesto, sempre in Radiologia, all’ospedale di Partinico.

Disponibili altri due posti: il primo in Geriatria/Neurologia al Centro di riferimento regionale per le demenze e il secondo in Psicologia. Anche in questo caso la domanda va presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale nazionale.

Al Policlinico di Catania

Sono ben 14 invece i bandi al Policlinico di Catania per un totale di 69 figure richieste. In palio

2 posti di dirigente medico in oncologia, 3 in medicina trasfusionale, 3 in Brest Unit. Gli altri concorsi mirano a reclutare tecnici sanitari: 14 posti in radiologia medica, 13 al laboratorio biomedico, 5 in neonatologia, 3 in cardiologia, 1 in farmacologia e tossicologia clinica, 1 in chirurgia pediatrica, 2 in neurofisiopatologia, in ostetricia, 8 in radiodiagnostica. Servono inoltre 8 fisioterapisti e 1 psichiatra.

Al Garibaldi e al Cannizzaro di Catania

Al Garibaldi di Catania i posti a disposizione sono 4 per dirigenti medici in Chirurgia e accettazione d’urgenza, mentre all’ospedale Cannizzaro serve un direttore di anatomia patologica.

Le stabilizzazioni

Buone notizie anche per i contrattisti poiché a breve si dovrebbero tenere le selezioni per le stabilizzazioni.

Il 31 dicembre l’ospedale Villa Sofia-Cervello ha avviato le procedure pubblicando un bando che scadrà a fine gennaio, rivolto ai contrattisti interni in possesso dei requisiti previsti dalle legge Madia.

Pubblicato anche il bando dell’Asp di Palermo per avviare la stabilizzazione di 75 precari impegnati attualmente in vari comparti.

I contratti prorogati al Civico di Palermo

Intanto è arrivata la proroga di un anno per 456 contratti a tempo determinato dell’Arnas Civico di Palermo, che erano in scadenza al 31 dicembre 2021. A disporla è una delibera del 29 dicembre a firma del direttore generale Roberto Colletti che sposta in avanti di altri sei mesi la proroga che alcuni giorni prima era stata stabilita da altre due delibere fino al 30 giugno 2022. I contratti dunque, per mezzo del provvedimento definitivo, scadranno il 31 dicembre 2022.

La proroga riguarda personale assunto sia per far fronte alle criticità assistenziali aziendali che per essere reclutato e impiegato nel contrasto al Covid-19.