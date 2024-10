La Sas – Servizi Ausiliari Sicilia- inserirà l’assunzione a tempo indeterminato di 8 profili dirigenziali nel suo Piano Industriale che sarà portato dal presidente Mauro Pantó al vaglio del Consiglio di Amministrazione nel prossimo mese di novembre. Questa scelta, condivisa con le sigle sindacali, nasce dall’esigenza di potenziare la struttura aziendale anche con competenze esterne capaci di rispondere alle sfide di un mercato in costante evoluzione.

La procedura

La procedura sarà quella del bando ad evidenza pubblica con quota di riserva destinata al personale interno. Ciò di fatto supera la precedente volontà di ricorrere alla pur legittima procedura dell’atto di interpello, in considerazione delle mutate esigenze organizzative e strategiche dell’azienda che prevedono una maggiore apertura verso risorse esterne. “Tale approccio- sottolinea il presidente Pantó- riflette il desiderio di affrontare con maggiore efficacia le sfide future, adottando soluzioni in grado di garantire il potenziamento delle capacità competitive della Sas”.

Il bando dell’Inps

Inps, online il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1.069 medici. I posti da ricoprire in Sicilia sono 102 – Sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale Inps è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Inps. I posti da ricoprire in Sicilia sono 102. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”. INPS – Direzione regionale Sicilia

L’accordo per i lavoratori di Confagricoltura Catania

È stato siglato ieri, nella sede di Confagricoltura a Catania, il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania. Al termine di una lunga trattiva, le organizzazioni agricole Confagricoltura, Coldiretti e CIA e le organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, hanno raggiunto un accordo. Il nuovo contratto, che ha durata quadriennale (2024-2027), riguarda circa 27mila addetti ai lavori in un comparto che, in provincia di Catania, registra circa 3 milioni e mezzo di giornate lavorative svolte su base annua.