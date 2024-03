Tre incidenti questa mattina sull’autostrada Palermo Catania e sulla statale Palermo Agrigento nella zona di Bolognetta. Il ferito più grave una donna rimasta vittima del cappottamento dell’autovettura nella zona di Termini Imerese in direzione Palermo poco prima dello svincolo.

A bordo dell’automobile due persone: un uomo e una donna. Quest’ultima sarebbe in gravi condizioni ed è stata trasportata dal 118 presso l’ospedale Salvatore Cimino. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura e affidarli ai sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Buonfornello.

Poco dopo un automobilista si è distratto transitando nel luogo del primo incidente ed è finito contro il guard-rail. Per fortuna solo danni all’auto. Sulla Palermo Agrigento un incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Lo scontro tra un auto e una moto. Soccorso il motociclista e trasportato in ospedale.

(Foto Televideo Himera)

Ieri era stata una giornata di incidenti mortali

E’ morto in ospedale Giuseppe Stabile, 23 anni, operaio edile, che sabato scorso è stato coinvolto in un incidente stradale in via Leonardo da Vinci a Castellammare del Golfo (Trapani). La vittima era a bordo di una moto da cross quando, per cause in via di accertamento, sarebbe caduto andando a sbattere contro la recinzione metallica di un cantiere.

Coinvolta anche un’auto anche se ancora è da chiarire l’eventuale responsabilità del conducente. Ad indagare la polizia municipale che ancora sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Stabile era ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ma le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate.

Ieri è stata dichiarata la morte cerebrale. La famiglia della vittima ha autorizzato l’espianto degli organi.

Altro incidente mortale sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”. La vittima un motociclista che si è scontrato con un camion. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66.800, a Catania.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.