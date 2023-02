L’incendio in un parcheggio privato in via Messina Marine

L’auto di una donna in fiamme a Palermo, in via Messina Marine. L’incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte all’interno di un’area privata adibita a parcheggio. Non ci sarebbero dubbi sul dolo: sono state trovate infatti tracce di liquido infiammabile. Indagano i carabinieri, i vigili del fuoco intervenuti per contenere i danni.

Le indagini a 360 gradi

L’incendio ha interessato una Smart di proprietà di una donna di 50 anni. Il veicolo avvolto in pochissimi minuti dalle fiamme ed è andato completamente distrutto. Nonostante il tempestivo arrivo dei pompieri è rimasta solo la carcassa fumante. L’intestataria del mezzo risulterebbe incensurata. Indagini in corso da parte dei carabinieri che al momento non escludono alcuna pista.

L’impresa edile nel mirino

In questo inizio di anno nel palermitano sono diversi gli incendi che si sono già verificati, alcuni di accertata origine dolosa. Appena qualche notte fa diversi i mezzi incendiati ad un’impresa edile di Palermo. Il rogo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe di origine dolosa. Il fuoco ha coinvolto due mezzi pesanti e un escavatore parcheggiati in via Baglio Vitale, nel rione di Bonagia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I mezzi incendiati all’impresa sono stati pesantemente danneggiati. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sempre nella stessa notte due auto in fiamme a Santa Flavia. Anche qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un’auto e avrebbe coinvolto anche un mezzo che era parcheggiato accanto. Anche in questo caso indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.

Altri incendi in provincia

Un’altra auto qualche giorno fa in fiamme ad una donna a Casteldaccia. Indagano anche in questo caso i carabinieri sull’episodio ma pare che non ci siano dubbi sulla matrice dolosa. Ad essere state trovate tracce che riconducono al raid criminale di qualche piromane. Il rogo è scoppiato in via Messina, dove era posteggiata l’auto, una Suzuki. Intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. Ad essere poi messo in sicurezza il veicolo, a cui è stata staccata la batteria per evitare scoppi o atre situazioni pericolose.

L’incendio alla Noce

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio scorsi tre auto sono state avvolte dalle fiamme nel quartiere della Noce a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra le vie Cristoforo Scobar e Adolfo Holm per domare un incendio che ha coinvolto tre auto parcheggiate. Due mezzi sono andati distrutte dalle fiamme mentre un terzo è rimasto pesantemente danneggiato. Paura anche tra i residenti visto che le tre auto in fiamme erano parcheggiate in uno slargo, davanti ad alcuni edifici di via Vito Sorba. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre del 115 hanno eseguito un accurato sopralluogo per chiarire cosa ha scatenato l’incendio. Sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine e della polizia municipale.