In un caso il veicolo risultava rubato

Due auto a fuoco questa notte a Palermo, si propende per il raid doloso. Gli episodi si sono consumati ai quartieri Cuba Calatafimi e alla Zisa. Indagano carabinieri e polizia ma la pista seguita è quella della mano di qualche piromane. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incendio di via Brancato

Un primo rogo è stato segnalato in via Brancato, arteria che si trova in zona “colonna rotta” nel quartiere della Zisa, intorno alle 3,30. Ad essere stata data alle fiamme una Fiat Panda e qui non ci sarebbero dubbi sul dolo. I vigili del fuoco hanno trovato sul posto tracce di liquido infiammabile. I carabinieri, in seguito ad una veloce verifica, si sono resi conto che l’auto risultava essere stata rubata qualche giorno prima da San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Il veicolo è intestato ad un uomo di 63 anni ed è stato sequestrato.

L’altro incendio all’alba

L’altro incendio si è verificato poco più di un’ora dopo in via Vito Schifani, zona che insiste sul quartiere Calatafimi Cuba. In questo caso le indagini sono affidate alla polizia e pare anche qui si sta seguendo la pista del dolo.

Le tre auto a fuoco lo scorso 28 ottobre

Sempre a Palermo addirittura furono tre le auto che andarono a fuoco in una sola notte, lo scorso 28 ottobre, nella zona di corso Tukory a Palermo. Non ci sarebbero dubbi sul raid doloso. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte. Un veicolo è stato dato alle fiamme proprio in corso Tukory, altri due invece nelle arterie limitrofe. Ad indagare la polizia che pare abbia già dei sospetti sui presunti autori. I veicoli sono andati parzialmente distrutti. Si ipotizza che dietro a questa scia ci possa essere uno scopo puramente vandalico ma al momento sono tutte ipotesi che devono trovare riscontro. Nello specifico in corso Tukory le fiamme sarebbero partite da un cumulo di scatoloni di cartone depositati davanti un supermercato. E’ stata sicuramente lunga la notte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo intervenuti per spegnere gli incendi appiccati questa notte a pochi minuti di distanza.

I sospetti

Una vecchia auto in via Patricolo e un’altra utilitaria in via Pisacane sono andate a fuoco, qui le fiamme hanno danneggiato una seconda auto parcheggiata. I due roghi sono stati subito spenti dai vigili del fuoco. Poco dopo le fiamme sono state appiccate in corso Tukory davanti al supermercato Marotta. Sono andati in fiamme numerosi imballaggi di cartone sul marciapiede proprio di fronte a un grosso supermercato. Le indagini sono condotte dalla polizia. Pare che a dare fuoco agli imballaggi siano stati tre giovani. Sarebbero stati ripreso da un video.