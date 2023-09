La mossa per accorciare i tempi d'attesa

Accelerare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni dei nuovi passi carrabili, in attesa che l’Amministrazione Comunale affidi definitivamente il servizio di manutenzione stradale. Questa è la proposta contenuta in un ordine del giorno votato a Sala Martorana e sottoscritto dai consiglieri di Forza Italia Ottavio Zacco e Catia Meli. Un’idea da mettere in campoa attraverso l’individuazione di procedure adeguate al fine di consentire ai privati la realizzazione dei lavori a proprio carico, almeno fino a quando Palazzo Comitini non riesca ad assegnare il servizio.

Approvato l’ordine del giorno sulle autorizzazioni dei passi carrabili

Un’emergenza, quella della manutenzione stradale, che va avanti ormai da anni, ovvero da quando Rap ha alzato bandiera bianca sul mantenimento del servizio. Ciò a causa delle ben note carenze di personale dell’azienda Partecipata di piazzetta Cairoli e che rischiavano di compromettere il corretto svolgimento della raccolta rifiuti. Così, il Comune ha provato ad indire il bando di gara per assegnare il servizio ai privati, senza però trovare le risorse necessarie. La svolta arriva a fine 2022, quando l’attuale assessore ai Lavori Pubblici lancia la proposta di sottoscrivere un accordo quadro suddiviso in otto lotti. Programma affidato all’Urega e che sta andando avanti dal punto di vista burocratico.

In attesa che però il servizio diventi operativo, gli esponenti di Forza Italia Ottavio Zacco e Catia Meli lanciano la loro proposta per sbloccare l’impasse che regna sulle pratiche ferme negli uffici comunali. “A causa del mancato rinnovo da parte della precedente amministrazione comunale della manutenzione stradale e dei marciapiedi marciapiedi affidata a RAP, diversi cittadini lamentano la difficoltà ad ottenere il rilascio di nuovi pass carrabili, in quanto non è possibile la realizzazione delle sagomature dei marciapiedi necessaria al rilascio del pass. Con l’approvazione dell’ordine del giorno da noi proposto, si impegna il sindaco e l’amministrazione comunale in attesa dell’espletamento delle gare d’appalto per l’affidamento della manutenzione stradale a ditte esterne, di adottare tutte le procedure necessarie affinché i cittadini che necessitano il rilascio dei passi carrabili, possano realizzare le opere necessarie a proprio carico, riducendo i lunghi tempi di attesa“.

Il piano del Comune sulla manutenzione stradale

Il tema della manutenzione stradale riveste un grande interesse all’interno del piano triennale delle opere pubbliche recentemente approvato in Consiglio Comunale. All’interno dell’annualità 2023 è previsto infatti l’accordo quadro per gli otto lotti funzionali del servizio, uno per Circoscrizione. Procedura amministrativa che è nelle mani dell’Urega e per la quale si attende la relativa copertura finanziaria, per un totale complessivo da 46,3 milioni di euro. Intanto però, oltre all’affidamento del servizio di pronto intervento stradale ai privati, l’Amministrazione ha previsto una serie di interventi tampone. Fra questi, la previsione dei lavori di manutenzione sull’asse di via Libertà (932.000 euro) e sull’asse di collegamento fra porto ed autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio – 1,7 milioni di euro).

All’interno dell’annualità 2023, si colloca inoltre il primo stralcio di interventi per la manutenzione del ponte Oreto. Opera per la quale è previsto, all’interno del documento, un investimento iniziale da 2,4 milioni di euro e che, con ogni probabilità, vedrà l’inizio degli interventi ad inizio 2024. Sempre sul fronte dei lavori di messa in sicurezza, c’è anche la risoluzione dell’ostruzione del canale Papireto all’altezza di via Matteo Bonello. Scavi per i quali è previsto un esborso da circa 500.000 euro, finanziato con fondi regionali.