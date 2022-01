Il piccolo di appena 2 anni si era chiuso dentro

La madre alle prese con il covid19 e il figlio di appena 2 anni rimasto intrappolato all’interno del bagno. Attimi di angoscia ieri pomeriggio in una palazzina di Balestrate in via De Mauro. E’ stato necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e della polizia municipale per poter liberare il bambino che non riusciva più a riaprire la porta che aveva inavvertitamente chiuso a chiave.

Le operazioni

E’ stato lanciato l’allarme alla sala operativa dei pompieri che sono giunti sul posto con tre squadre, due provenienti da Palermo ed una dalla vicina Partinico. L’operazione è stata sicuramente resa più complicata dal fatto che la madre del bambino era positiva al coronavirus e questo dunque comportava un intervento in sicurezza degli operatori per evitare di rimanere contagiati. Prima di entrare in azione i vigili si sono quindi equipaggiati con apposite tute anti-contagio mentre sono rimasti in strada i caschi bianchi per controllare la viabilità ed evitare intralci.

Il soccorso

Una volta completate queste operazioni con l’apposita autoscala i pompieri hanno raggiunto il terzo piano della palazzina e sono riusciti a liberare il bambino che era visibilmente impaurito.