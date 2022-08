In caserma il presunto assassino messo sotto torchio

Ad una possibile svolta il caso dell’omicidio di Balestrate, nel Palermitano. E’ arrivato il fermo per il presunto assassino di Vincenzo Trovato, il giovane di 22 anni ucciso a coltellate questa notte sul lungomare di Balestrate. Dopo ore di interrogatorio, sul sospettato sono evidentemente arrivate le conferme da parte dei carabinieri della compagnia di Partinico che hanno lavorato a tamburo battente per risolvere in poche ore il terribile fatto di sangue.

In attesa della convalida

Ora si deve attendere l’udienza di convalida su cui dovrà pronunciarsi il gip del tribunale di Palermo. Certamente ci sono ancora diversi aspetti su cui si dovrà fare chiarezza e al momento non emergono conferme da parte degli organi inquirenti. Anzitutto sul fatto che la vittima è stata trasportata alla guardia medica dove è morta dissanguata e non nei vicini ospedali di Alcamo o Partinico. Sarebbero stati gli amici dello stessi ad aver lanciato l’allarme e a portare il ragazzo oramai moribondo al presidio medico balestratese. Per Trovato però il destino era parso già segnato: aveva perso troppo sangue ed è morto.

Lite per futili motivi

Al momento ciò che trapela è che l’omicidio sarebbe maturato in seguito ad una lite per futili motivi. Trovato, nato negli Usa ma residente a Trappeto, è deceduto per una coltellata che gli ha provocato una profonda ferita che ha rescisso probabilmente l’arteria femorale. Il sospettato sarebbe un trentenne, provvedimento della Procura che sarà convalidato domani dal gip. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due giovani avrebbero litigato verbalmente e poi si sarebbero picchiati. L’indagato avrebbe ferito il 22enne e sarebbe fuggito.

Nessuna chiamata al 112

Da quanto accertato non è arrivata alcuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non c’è stato alcun intervento dei militari dell’Arma. Al vaglio degli investigatori per tutta la mattina ci sono state le immagini di alcune telecamere. L’ultima “storia” sul profilo Instagram di Trovato è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che danza in un locale, forse proprio a Balestrate. “Siamo molto scossi per quanto successo. La nostra collettività non è abituata a fatti così violenti. Per quanto ne so ieri i lidi erano chiusi e non avevano organizzato serate danzanti. Mi erano arrivati dei messaggi dove mi segnalavano un trambusto nel lungomare. Poi stamattina ho appreso della morte di Trovato – dice il sindaco di Balestrate Vito Rizzo -. La nostra è una comunità tranquilla, risse non mi risultano e non avevamo mai avuto il timore che potesse verificarsi un fatto così grave. Sono davvero dispiaciuto”.

Il sindaco di Trappeto: “Morte inaccettabile”

Aggiunge il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino: “Enorme è l’amarezza per una morte inaccettabile, che ha portato via un giovane di tante prospettive di vita futura. Tutto ciò provoca sicuramente tanta rabbia e per cui auspico che quanto prima, le autorità competenti, possano fare maggiore chiarezza su quanto accaduto”. L’amministrazione comunale, in segno di cordoglio e di dolore, ha sospeso tutte le manifestazioni estive in programma per il mese di agosto. Inoltre il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata delle esequie di Vincenzo, in segno di vicinanza di tutta la comunità trappetese alla famiglia.