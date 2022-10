A Balestrate polizia municipale pronta a fermarsi

I dipendenti comunali di Balestrate, nel Palermitano, hanno proclamato lo stato di agitazione per gli enormi ritardi accumulati dal Comune nel pagamento delle indennità della turnazione e della reperibilità. Secondo quanto sostenuto dal Csa, il sindacato autonomo dei lavoratori, da quasi un anno queste indennità non vengono liquidate. Il sindaco Vito Rizzo assicura che gli uffici stanno lavorando e che si darà seguito all’accordo sindacale. Intanto se questi soldi non saranno liquidati a stretto giro di posta si minaccia a partire dall’1 dicembre l’astensione della polizia municipale da turnazione e reperibilità

Impegni non mantenuti

Il Csa, tramite il suo segretario provinciale Gianluca Cannella, ha inviato una lettera al sindaco, al segretario generale del Comune e al suo responsabile del Personale, e infine persino al prefetto di Palermo. “E’ diventato insostenibile – si legge – la situazione in tema di personale al Comune di Balestrate, che ha portato all’indizione dello stato di agitazione dei lavoratori dipendenti. Nel merito, nonostante l’ultimo incontro con la stesura di apposito verbale di confronto con impegni presi dall’amministrazione a risolvere la tematica dei fondi delle risorse dei dipendenti degli anni pregressi 2019/2020/2021, oltre che al pagamento degli istituti contrattualmente previsti, nulla allo stato odierno è stato fatto al fine di sbloccare questa vertenza aperta e oggetto di numerose missive della nostra organizzazione sindacale”.

La richiesta di un tavolo in prefettura

Il sindaco nella missiva chiede un tavolo di confronto alla prefettura per affrontare e risolvere definitivamente le problematiche contrattuali ancora pendenti. “I servizi di turnazione e reperibilità dei lavoratori della polizia municipale dall’1 dicembre prossimo verranno sospesi – preannuncia Cannella -, in quanto i lavoratori lamentano il mancato pagamento dell’ indennità di turnazione di 10 mesi, l’indennità di servizio esterno di istituto dal 2019 al 2021. Inoltre tutti gli altri istituti contrattuali che riguardano tutti i lavoratori del Comune di Balestrate non sono stati erogati con danno economico finanziario a carico dei lavoratori”.

Il sindaco: “Uffici al lavoro”

“Questa settimana – replica il sindaco Vito Rizzo – gli uffici hanno completato l’attività relativa al 2019 e si sta definendo il 2020, dando così seguito agli accordi presi con i sindacati. Con i sindacati abbiamo avviato un percorso di collaborazione al fine di completare in modo proficuo le varie attività pregresse e quelle che verranno. Si farà in tempo per evitare che si interrompano le prestazioni aggiuntive”.