La zona è molto transitata da auto

Un grosso masso si è staccato dalla montagna che sovrasta Belmonte Mezzagno, vicino al paese. Il grosso macigno si è staccato ed è finito in viale Regione Siciliana. Da lì passano tantissime auto. Lo scorso primo novembre diversi massi si sono staccati nella strada provinciale 38 e sono finiti sulla galleria paramassi che è stata danneggiata dalla frana. La strada, l’unica vera via verso Palermo, è chiusa con gravi disagi alla circolazione nella zona. Le altre provinciali sono chiuse proprio per il rischio caduta massi.

Chiesti interventi urgenti

Questo nuovo crollo rischia di penalizzare ancora di più un comune che rischia di restare isolato. “Servono interventi urgenti di protezione civile – chiede Maurizio Milone del Pd – rischiamo di restare isolati. Stiamo costituendo un comitato di cittadini per seguire l’iter per riaprire la strada”.