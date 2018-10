la nota di Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Ars

“Sui beni confiscati alle cosche mafiose non si possono fare passi indietro rispetto all’esigenza di farli utilizzare per finalità sociali ed imprenditoriali senza per questo cederli ai privati. La previsione della vendita ai privati, normata dal decreto sicurezza che porta la firma del leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini, è un escamotage anche pericoloso”.

Lo dice Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Lo Curto prosegue: “È risaputo che i boss tentano in tutti i modi di riappropriarsi dei beni sottoposti a confisca. Finora lo hanno fatto ricorrendo ai Tribunali, da ora in poi utilizzeranno anche i soldi. Piuttosto, inviterei Matteo Salvini a riflettere sul fatto che l’Agenzia nazionale dei Beni confiscati abbia delle ripartizioni regionali, dotate di autonomia, in modo da potere consentire una più rapida assegnazione dei beni ed un pieno utilizzo degli stessi da parte dei Comuni e dei soggetti privati che vogliono investire per creare economia”.

“Faccio appello – conclude il capogruppo dell’Udc – ai tanti deputati dei Cinquestelle eletti in Sicilia ed a quanti nell’Isola osannano alla Lega, di far riconsiderare al governo nazionale questa scelta assurda.

I beni confiscati alle mafie devono appartenere alla collettività per creare reddito ed occupazione. Occorre uno scatto di orgoglio e di responsabilità per non subire l’ennesimo scippo predatorio del Governo che finge di ignorare che la Sicilia e i siciliani non possono subire l’oltraggio della mafia e quello odioso dell’indifferenza dello Stato”.