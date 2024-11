Via libera al bando per la concessione gratuita di immobili confiscati alla criminalità organizzata. Ne dà notizia l’assessore ai Beni Confiscati e Legalità, Brigida Alaimo.

A chi andranno

Gli immobili potranno essere assegnati, per sei anni, a titolo gratuito, a enti, comunità, anche giovanili, associazioni e fondazioni impegnati nella promozione di attività sociali, culturali o di interesse collettivo. “L’assegnazione di questi beni rappresenta un gesto concreto di giustizia e un’opportunità per restituire al territorio ciò che la criminalità organizzata aveva tolto – ha dichiarato l’assessore Brigida Alaimo. – Palermo, città simbolo nella lotta alla criminalità, di fronte alle sfide sociali e culturali, non arretrerà: continueremo a colpire le mafie e a restituire i beni confiscati alla comunità trasformandoli in luoghi di legalità, libertà e partecipazione per i cittadini”.

Il bando

Le richieste potranno essere presentate a partire dal 2 dicembre 2024 e fino al 31 gennaio 2025. Il bando completo e tutte le informazioni necessarie sono consultabili sul portale ufficiale del Comune di Palermo, nella sezione “Avvisi e Scadenze.

I caso di via Decollati a Palermo tra intimidazioni e paura

L’abitazione confiscata alla mafia in via Decollati, a Palermo, torna al centro dell’attenzione dopo che una quarta famiglia ha rinunciato a prenderne possesso. L’appartamento, precedentemente abitato dalla figlia del boss Leonardo Algeri, era stato sequestrato dalla magistratura ed è entrato a far parte del patrimonio comunale. Nonostante i lavori di ristrutturazione quasi completati, le prime tre famiglie assegnatarie hanno abbandonato l’immobile a causa di presunte minacce da parte di parenti del mafioso, ancora residenti nella stessa strada. Questo clima di intimidazione ha scoraggiato anche la quarta famiglia, che dopo aver inizialmente accettato l’assegnazione, ha deciso di rinunciare, vanificando gli sforzi dell’amministrazione comunale per restituire l’immobile alla collettività.

Il Comune cerca un nuovo assegnatario sotto la pressione delle intimidazioni

L’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha confermato la situazione, sottolineando come i lavori di manutenzione siano quasi ultimati e l’immobile sia costantemente presidiato dalle forze dell’ordine. Nonostante le difficoltà, il Comune ha già individuato un quinto nucleo familiare disposto ad occupare l’appartamento. La speranza è che questa volta l’assegnazione vada a buon fine, permettendo di riappropriarsi di un bene sottratto alla criminalità organizzata. La vicenda mette in luce le difficoltà che le istituzioni incontrano nel riassegnare i beni confiscati, spesso oggetto di pressioni e intimidazioni da parte degli ambienti mafiosi.

Presidio delle forze dell’ordine e ricerca di un quinto assegnatario

La situazione in via Decollati è emblematica della complessa realtà palermitana, dove la lotta alla mafia si combatte anche sul fronte del riutilizzo dei beni confiscati. Le continue rinunce da parte delle famiglie assegnatarie evidenziano la necessità di garantire maggiore sicurezza e supporto a chi sceglie di occupare queste abitazioni. L’impegno del Comune nel trovare nuovi assegnatari e il presidio delle forze dell’ordine rappresentano un segnale importante nella lotta contro la criminalità organizzata, ma è fondamentale un’azione più incisiva per contrastare le intimidazioni e restituire serenità ai cittadini. L’obiettivo è spezzare il circolo vizioso della paura e affermare la presenza dello Stato sul territorio. La sfida è garantire che la casa confiscata diventi un simbolo di legalità e non un terreno di scontro tra mafia e istituzioni.

