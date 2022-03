I controlli della polizia municipale nel weekend

Si intensifica l’attività della polizia municipale nei luoghi della Movida. Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei controlli per il contrasto alla somministrazione e vendita illecita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori, gli agenti di polizia municipale hanno sanzionato quattro locali.

Somministrazione superalcolici a minori di 16 anni

In due pub, uno in via Spinuzza e l’altro in via Carducci, durante il controllo, venivano somministrati al tavolo cocktail superalcolici a minori di 16 anni. Sono stati elevati complessivamente quattro verbali di 333,33 euro. Due nel locale di via Spinuzza, altrettanti in quello di via Carducci.

Sanzioni pesanti a market di via Cavour e via Roma

Due market nel centro della città sono stati multati di 6.666,67 euro perché non veniva rispettata l’ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche oltre la mezzanotte.

Le parole del vicesindaco Fabio Giambrone

“Le attività di controllo degli agenti della Polizia Municipale – dichiara il vice sindaco Fabio Giambrone – sono sempre state estremamente attente alla tutela della salute dei nostri concittadini, soprattutto di quelli più giovani. Un particolare ringraziamento alla professionalità degli agenti che sono intervenuti”.

Messina “Attenzione per salute e rispetto regole sono dovere per tutti”

“Durante l’operazione dello scorso fine settimana – afferma il comandante Vincenzo Messina – abbiamo sanzionato quegli esercenti che, non solo vendevano alcolici oltre gli orari previsti dalle ordinanze comunali, ma li somministravano a ragazzi al di sotto dei sedici anni. Il divertimento e la socializzazione sono diritti legittimi, più che mai in questo momento storico, ma l’attenzione per la salute altrui e il rispetto delle regole sono un dovere per tutti quanti”.

Nei giorni scorsi controlli in altri locali del centro

Sei locali nei giorni scorsi sono stati multati a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. È l’esito di un controllo voluto dal questore del capoluogo siciliano, Leopoldo Laricchia, sulla zona della movida, a cui hanno preso parte gli agenti del commissariato “Oreto-stazione”, dal Nas dei carabinieri, dalla guardia di finanza e dall’asp per garantire la sicurezza di luoghi tradizionalmente frequentati dai giovani palermitani.

I controlli sono scattati nella zona del Cassaro e della Magione, tornate ad essere molto frequentate nel week end. A quattro locali di via Cassari è stata disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni, essendo state riscontrate violazioni alle linee guida sul rispetto della normativa “anticovid”, sanzionati dipendenti per mancato uso della mascherina ed alcuni clienti poiché trovati a consumare nei tavoli senza del green pass. In due dei locali sottoposti a controllo sono stati identificati dipendenti nell’atto non assunti dal datore di lavoro, motivo per cui sono state comminate sanzioni per 3.600 euro.

Anche due locali in piazza Magione sono stati multati per irregolarità alla somministrazione di alimenti e bevande. Le forze dell’ordine ed il personale dell’Asp hanno elevato sanzioni pari a, circa, 25.000 euro, contestando carenze igienico sanitarie, mancato possesso della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande in ambiente esterno, nonché l’occupazione abusiva del suolo pubblico, con l’intimazione all’immediato ripristino dello stato dei luoghi.